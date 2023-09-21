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  4. Biden bildiğimiz gibi... Bir anda çekip gitti: Brezilyalı lider Lula da Silva neye uğradığını şaşırdı!

Biden bildiğimiz gibi... Bir anda çekip gitti: Brezilyalı lider Lula da Silva neye uğradığını şaşırdı!

21.09.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde birçok kez yaptığı bir anda çekip gitme hareketini bu sefer de BM Genel Kurulu'nda yaptı. Brezilyalı lider Lula da Silva'yla görüşen Biden, kameralar önünde Brezilyalı liderin elini sıkmadan arkasını dönerek ortamı terk etti. Silva ise olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşte o anlar!

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirilen toplantılar tüm hızıyla devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da bu kapsamda Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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ELİNİ SIKMADAN GİTTİ

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, iki liderin dünya genelinde çalışan insanların haklarını geliştirmeye yönelik ilk ABD-Brezilya ortak küresel girişimi olan İşçi Hakları Ortaklığı'nın başlatılmasını ele aldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Biden ve Lula'nın ayrıca Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çektiği, ABD'nin özgür ve adil bir seçim için Venezuela halkına ve demokrasisinin yeniden tesis edilmesine yönelik verdiği desteğini yinelediği belirtildi.

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Daha sonra iki lider kamera karşısına geçti. Biden, kameralar önünde Silva'nın elini sıkmazken, Brezilya lider tepkisini kameralar önünde el hareketiyle gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Joe Biden abd

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