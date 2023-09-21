Biden bildiğimiz gibi... Bir anda çekip gitti: Brezilyalı lider Lula da Silva neye uğradığını şaşırdı!

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirilen toplantılar tüm hızıyla devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da bu kapsamda Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir toplantı gerçekleştirdi.

ELİNİ SIKMADAN GİTTİ

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, iki liderin dünya genelinde çalışan insanların haklarını geliştirmeye yönelik ilk ABD-Brezilya ortak küresel girişimi olan İşçi Hakları Ortaklığı'nın başlatılmasını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Biden ve Lula'nın ayrıca Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çektiği, ABD'nin özgür ve adil bir seçim için Venezuela halkına ve demokrasisinin yeniden tesis edilmesine yönelik verdiği desteğini yinelediği belirtildi.

Daha sonra iki lider kamera karşısına geçti. Biden, kameralar önünde Silva'nın elini sıkmazken, Brezilya lider tepkisini kameralar önünde el hareketiyle gösterdi.

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