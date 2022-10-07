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Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama! "Armageddon riski en yüksek seviyede"

07.10.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Moskova-Washington hattında gerilimi yükseltti. Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesinin ardından 'nükleer silah' tehditi sonrasında ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Biden'dan dünyayı tedirgin eden açıklama! "Armageddon riski en yüksek seviyede"

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor. Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerin Rusya'ya bağlanmasına yönelik resmi belgeyi imzalamıştı. Moskova yönetimi, ilhak ettiği bölgelere yönelik saldırılarda 'nükleer silah' dahil her türlü silahın kullanılabileceğini ifade etmişti. Nükleer geriliminin arttığı son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'dan dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Biden nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

BIDEN: PUTİN ŞAKA YAPMIYOR

BBC'nin haberine göre, Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yaşanan aksiliklerden sonra taktik nükleer silah kullanmaktan söz ederken "şaka yapmadığını" ifade etti.

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ABD'nin, Putin'in savaştan çıkış yolunu "anlamaya çalıştığını" belirten Başkan Biden, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağladı.

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"KÜBA FÜZE KRİZİ'NDEN BU YANA İLK KEZ..."

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez, nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." şeklinde konuştu.

ABD'li yetkililer, son birkaç aydır Rusya'nın savaş alanında kayıplar yaşaması halinde kitle imha silahlarının kullanımına başvurabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen hafta Moskova yönetiminin nükleer silah kullanma imalarına rağmen ABD'nin, Rusya'nın yakında bir nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret görmediğini belirtmişti.

"HER YOLU KULLANMAKTAN TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Putin, özellikle Ukrayna'daki savaşın seyrinin değişmeye başlamasıyla "Rus topraklarını korumak için elindeki her yolu kullanmaktan tereddüt etmeyeceğini" ifade etmişti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) daha önce Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizmişti.

KÜBA FÜZE KRİZİ

John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev yönetimleri arasındaki gerilim, 1962'de Küba'ya Rus nükleer silahlarının konuşlandırılması hamlesinin ardından ABD ve SSCB arasındaki soğuk savaş mücadelesini nükleer bir savaşın eşiğine getirmişti.

İki süper güç arasında meydana gelen gerilim, birçok uzman tarafından dünyanın tam ölçekli bir nükleer savaşa en çok yaklaştığı tarih olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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