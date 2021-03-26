HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'dan ilk basın toplantısı ve ilk gaf!

Biden'dan ilk basın toplantısı ve ilk gaf!

26.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk resmi basın toplantısında başkan olarak ilk gafını yaptı. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etti.

Biden'dan ilk basın toplantısı ve ilk gaf!

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi. İç ve dış politika alanında mesajlar veren Biden, göreve başlamasından bu yana ilk gafını yaptı.

78 yaşındaki ABD Başkanı Biden, düzenlediği ilk basın toplantısında 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etti.

Gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" dedi.

Biden'ın '120 yıl önce ABD Senatosu'na girdim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Biden, kendisini gaf makinesi olarak tanımlamıştı. Biden, "Ben gaf makinesiyim. Ama Tanrım, doğruyu söyleyemeyen insanlarla kıyasladığımızda ne kadar muhteşem şey" demişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı sırasında rakibi Biden'a yaptığı gaflar sebebiyle sık sık eleştirmişti.

HEDEF İKİ KATINA ÇIKARILDI

Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı hedefini 58. günde tutturan Biden, çıtayı daha da yükseltti. Biden, 100. günün dolacağı 29 Nisan'a kadar 200 milyon doza ulaşacaklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyorKoronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Aşı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

İzlanda'da lavlar üzerinde mangal keyfi!

İzlanda'da lavlar üzerinde mangal keyfi!

Mutasyonlar virüsün binde birini etkiliyor!

Mutasyonlar virüsün binde birini etkiliyor!

ABD ve Yunanistan arasında kritik görüşme!

ABD ve Yunanistan arasında kritik görüşme!

Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor

Koronayı atlatanlar rahatlamasın! Aylarca sürüyor

Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı

Tüyler ürperten korkunç anlar! Göğüs kasları yerinden fırladı

ABD'de üniversitede cinsel istismar skandalı! 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödenecek

ABD'de üniversitede cinsel istismar skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.