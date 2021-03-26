Biden'dan ilk basın toplantısı ve ilk gaf!

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi. İç ve dış politika alanında mesajlar veren Biden, göreve başlamasından bu yana ilk gafını yaptı.

78 yaşındaki ABD Başkanı Biden, düzenlediği ilk basın toplantısında 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etti.

Gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" dedi.

Biden'ın '120 yıl önce ABD Senatosu'na girdim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Biden, kendisini gaf makinesi olarak tanımlamıştı. Biden, "Ben gaf makinesiyim. Ama Tanrım, doğruyu söyleyemeyen insanlarla kıyasladığımızda ne kadar muhteşem şey" demişti.

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı sırasında rakibi Biden'a yaptığı gaflar sebebiyle sık sık eleştirmişti.

HEDEF İKİ KATINA ÇIKARILDI

Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı hedefini 58. günde tutturan Biden, çıtayı daha da yükseltti. Biden, 100. günün dolacağı 29 Nisan'a kadar 200 milyon doza ulaşacaklarını söyledi.

