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Biden'dan 'seçim' mesajı: 'Aday olacak mı?' sorusu yanıtını buldu! Gözler 2024'e çevrildi

25.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl dünyanın dikkatle takip edeceği ABD seçimlerine ilişkin Joe Biden'dan adaylık açıklaması geldi. Buna göre ABD Başkanı bir kez daha seçim yarışına katılacak.

Biden'dan 'seçim' mesajı: 'Aday olacak mı?' sorusu yanıtını buldu! Gözler 2024'e çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Biden seçilmesi durumunda 2. dönemdeki görevini bıraktığında 86 yaşında olacak.

"BİZE KATILIN, BU İŞİ BİTİRELİM!"

Biden adaylığını duyurduğu açıklamasında “Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Ben bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim” dedi.

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Joe Biden

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