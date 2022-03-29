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  4. Biden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilk yorum: İzliyoruz

Biden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilk yorum: İzliyoruz

29.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya’nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.

Biden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilk yorum: İzliyoruz

Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

SAVAŞTA SONA YAKLAŞILIYOR MU?

Toplantıda bir gazetecinin "Rusya'nın bugün Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden şunları söyledi: "(Rusya'nın) Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var."

Biden, Rusya'nın adımlarını izlerken bir taraftan da Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek "Yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Joe Biden
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