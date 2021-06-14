HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'ı kızdıran soru! "Bir rahat verin" diyerek kürsüye vurdu

Biden'ı kızdıran soru! "Bir rahat verin" diyerek kürsüye vurdu

14.06.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uyguladığı kısıtlamalarla ilgili sorulan bir soru, ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdırdı. ​Biden sinirli bir şekilde, "120 gün. Bir rahat verin. Zaman gerek" diyerek elle kürsüye vurdu.

Biden'ı kızdıran soru! "Bir rahat verin" diyerek kürsüye vurdu

ABD liderinin G7 Zirvesi sonrasındaki basın toplantısında, bir gazeteci, AB’den çelik ve alüminyuma uygulanan ilave gümrük vergilerinin neden halâ iptal edilmediğini ve diğer G7 liderlerinin bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

"BİR RAHAT VERİN"

Biden, sinirli bir şekilde, “120 gün. Bir rahat verin. Zaman gerek” diyerek elle kürsüye vurdu.

Biden: Amerika masaya geri döndüBiden: Amerika masaya geri döndü

ABD, 2018’de Avrupa, Kanada, Meksika ve bazı diğer ülkelerden çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi getirmişti.

Dönemin Başkanı Trump, bu karara gerekçe olarak ulusal güvenliğe işaret etmişti. İlave vergi uygulanan ülkeler karşı tedbirler almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İngiltere normalleşmeyi ertelediİngiltere normalleşmeyi erteledi
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Resmen yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Resmen yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.