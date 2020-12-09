Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

ABD'de çekişmeli ve hile iddialarıyla geçen bir sürecin ardından 3 Kasım'daki seçimleri kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden, ilk 100 gündeki icraatlarıyla ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Göreve geldikten sonra ilk işinin maske olduğunu belirten Joe Biden vatandaşlarından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini söylemişti.

OKULLARIN AÇILMASI ÖNCELİKLİ

Biden bu kez de görevdeki 100 gününde aşıyla ilgili vaatlerde bulundu. Biden, görevdeki ilk 100 gününde ABD’lilere 100 milyon aşı yapılacağını belirtti.

Kongre’nin aşı dağıtımını tamamen finanse etmesinin gerektiğini ifade eden Biden, ilk 100 gün içerisinde çocukların okullara geri dönmesinin ulusal bir öncelik olduğunu da sözlerine ekledi.

VAKA SAYISI 15.5 MİLYON

Worldometers’ın verilerine göre salgında en çok yara ülke olan ABD’de şimdiye dek 15.5 milyon kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. 293 bin 398 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

