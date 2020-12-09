HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

09.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, koronavirüsle mücadelede iddiasını ortaya koydu. Biden, salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de göreve başladığı ilk 100 günde 100 milyon aşı yapılacağını öne sürdü.

ABD'de çekişmeli ve hile iddialarıyla geçen bir sürecin ardından 3 Kasım'daki seçimleri kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden, ilk 100 gündeki icraatlarıyla ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Göreve geldikten sonra ilk işinin maske olduğunu belirten Joe Biden vatandaşlarından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini söylemişti.

OKULLARIN AÇILMASI ÖNCELİKLİ

Biden bu kez de görevdeki 100 gününde aşıyla ilgili vaatlerde bulundu. Biden, görevdeki ilk 100 gününde ABD’lilere 100 milyon aşı yapılacağını belirtti.

Kongre’nin aşı dağıtımını tamamen finanse etmesinin gerektiğini ifade eden Biden, ilk 100 gün içerisinde çocukların okullara geri dönmesinin ulusal bir öncelik olduğunu da sözlerine ekledi.

VAKA SAYISI 15.5 MİLYON

Worldometers’ın verilerine göre salgında en çok yara ülke olan ABD’de şimdiye dek 15.5 milyon kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. 293 bin 398 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştıPfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı
1 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!1 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir

Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Çin'in diğer korona aşısı Sinopharm yüzde 86 oranında etkili

Steve Jobs'un kızı manken oldu!

Steve Jobs'un kızı manken oldu!

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.