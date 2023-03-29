HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'ın çağrısına rest çekti! Ülkesi yangın yerine dönen Netanyahu'dan 'dış baskılar' çıkışı: "İsrail ve ABD arasında..."

Biden'ın çağrısına rest çekti! Ülkesi yangın yerine dönen Netanyahu'dan 'dış baskılar' çıkışı: "İsrail ve ABD arasında..."

29.03.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'i adeta yangın yerine çeviren protestolar sonrası ABD Başkanı Joe Biden, durum duyduğu endişeyi dile getirmiş ve Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Protestocuların tepki gösterdiği yargı reformunu ertelediğini duyuran Netanyahu Biden'ın çağrısına rest çekerek karşılık verdi. Netanyahu'nun mesajındaki 'dış baskı' ifadesi dikkat çekti.

Biden'ın çağrısına rest çekti! Ülkesi yangın yerine dönen Netanyahu'dan 'dış baskılar' çıkışı: "İsrail ve ABD arasında..."

Dünya son günlerde gözünü İsrail'e çevirdi. Yargının yetkilerini kısıtlayan reform halk nezdinde geniş yankı uyandırıp kitlesel protestolara yol açtı. Protestolar kızışırken ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya reformdan vazgeçme çağrısı gelmişti. Netanyahu ise bu çağrıya tepki gösterirken çok konuşulacak bir mesaj verdi.

thumbs_b_c_740f557eb5031b6f4f1ee5b570f05ff5

"İSRAİL KARARLARINI DIŞ BASKILARA GÖRE VERMEZ"

Başbakan Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Biden’ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail’e yönelik bağlılığını takdir ediyorum. İsrail ve ABD arasındaki ittifak sarsılmaz ve aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelir. Benim yönetiminim geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, hükümetin üç erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlıdır. İsrail, kararlarını en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere dış baskılara göre değil, halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir.”

123

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Netanyahu’nun yasalaşmadan önce yargı reformundan vazgeçmesini umduğunu söyleyerek, "Bu yolda devam edemezler” demişti.

Biden, "İsrail’in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim ve bunu doğru anlamalarından endişe ediyorum. Umarım Başbakan gerçek bir uzlaşmaya varabilecek şekilde hareket eder” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu’nun Beyaz Saray’a davet edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıt vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım!
Savunma Bakanı görevden alındı! Sular durulmuyor Savunma Bakanı görevden alındı! Sular durulmuyor

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis araçlarını böyle biçti! Korkunç anlar saniye saniye görüntülendiPolis araçlarını böyle biçti! Korkunç anlar saniye saniye görüntülendi
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
Polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'Polis memuru, eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırmıştı! 'Profesyonelliğimi son ana kadar korudum'
Anahtar Kelimeler:
İsrail abd

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.