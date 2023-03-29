Biden'ın çağrısına rest çekti! Ülkesi yangın yerine dönen Netanyahu'dan 'dış baskılar' çıkışı: "İsrail ve ABD arasında..."

Dünya son günlerde gözünü İsrail'e çevirdi. Yargının yetkilerini kısıtlayan reform halk nezdinde geniş yankı uyandırıp kitlesel protestolara yol açtı. Protestolar kızışırken ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya reformdan vazgeçme çağrısı gelmişti. Netanyahu ise bu çağrıya tepki gösterirken çok konuşulacak bir mesaj verdi.

"İSRAİL KARARLARINI DIŞ BASKILARA GÖRE VERMEZ"

Başbakan Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Biden’ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail’e yönelik bağlılığını takdir ediyorum. İsrail ve ABD arasındaki ittifak sarsılmaz ve aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelir. Benim yönetiminim geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, hükümetin üç erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlıdır. İsrail, kararlarını en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere dış baskılara göre değil, halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir.”

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Netanyahu’nun yasalaşmadan önce yargı reformundan vazgeçmesini umduğunu söyleyerek, "Bu yolda devam edemezler” demişti.

Biden, "İsrail’in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim ve bunu doğru anlamalarından endişe ediyorum. Umarım Başbakan gerçek bir uzlaşmaya varabilecek şekilde hareket eder” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu’nun Beyaz Saray’a davet edilip edilmeyeceğine yönelik soruya ise Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıt vermişti.

(İHA)

