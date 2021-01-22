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Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi koronavirüsle mücadele oldu

22.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi koronavirüsle mücadele oldu

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecek politikalara odaklandı. Biden, Kovid-19 konusunda "kara kış"ın yaşandığını belirterek, "Gelecek aya kadar ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini bulabilir. İşler iyileşmeden önce kötüleşecek" ifadelerini kullandı. Biden, "ABD'ye yurt dışından uçan herkesten negatif test sonucu isteyeceğiz ve bu kişiler ABD'ye geldiğinde karantinaya girecek" dedi.

Göreve geldikten birkaç saat sonra Donald Trump dönemi politikalarının geri çevrilmesine yönelik 17 kararname imzalayan Biden, bugün Kovid-19 salgınına yoğunlaştı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin virüsle mücadele stratejisini duyurdu ve bir dizi kararname ile başkanlık emrine imza attı.

ABD Başkanı Biden, "Son 4 yılda, federal hükümete acil durumlarda eyleme geçmesi, odaklanması ve koordinasyonu sağlaması için güvenememiştik. Kovid-19'da gördüğümüz trajik başarısızlığın nedeni de buydu." ifadesini kullandı.

Kovid-19'la mücadele için yeni bir stratejik plan oluşturduklarını vurgulayan Biden, "Çok dürüstçe söylüyorum ki, bu virüsü aşacağız. Pandemiyi yenmek için ulusal bir stratejimiz olacak. Gerekli yardımlar yolda." diye konuştu.

"İŞLER İYİLEŞMEDEN ÖNCE KÖTÜLEŞECEK"

Biden, ABD'de Kovid-19 konusunda "kara kış"ın yaşandığını belirterek, "Gelecek aya kadar ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini bulabilir. İşler iyileşmeden önce kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Maske konusunda da adımlar atacağının altını çizen Biden, şöyle devam etti:

"Dün, federal binalarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğuna ilişkin bir kararname imzaladım. Bugün de eyaletlerarası yolculuklarda tren, uçak ve otobüslerde maske zorunluluğu getiren bir başka kararname imzalayacağım. Ayrıca ABD'ye yurt dışından uçan herkesten negatif test sonucu isteyeceğiz ve bu kişiler, ABD'ye geldiğinde karantinaya girecek."

Biden, karantina kurallarına ilişkin ise detaylı bilgi paylaşmadı.

"SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"

ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısını aştığını belirten Biden, "Bugün bir savaşın içindeyiz." dedi.

Biden, aşı ve test için gerekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası"nı harekete geçireceğini söyledi.

Uzman ve bilim insanlarının fikrine daha çok önem vereceklerini vurgulayan Biden, "Bilim insanları ve uzmanlar, siyasi müdahale olmadan işlerini yapacak." ifadesini kullandı.

KOVİD-19 TEŞVİK PAKETİ

Biden, Kovid-19 teşvik paketi konusuna da değinerek, en yakın zamanda bu paketin onaylanması için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Biden'ın imzaladığı belgeler kapsamında aşı uygulamalarının ve testlerin hızlandırılması, tedaviye erişimin daha da hızlandırılıp kolaylaştırılması ve risk gruplarının koruma altına alınması yer alıyor.

Görevdeki ilk 100 gününde aşı olan kişi sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefleyen Biden yönetimi, okulların güvenli şekilde yeniden açılması için de ilgili kurumlara gerekli testlerin sağlanması talimatı veriyor.

(AA)

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