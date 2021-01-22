Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi koronavirüsle mücadele oldu

Göreve geldikten birkaç saat sonra Donald Trump dönemi politikalarının geri çevrilmesine yönelik 17 kararname imzalayan Biden, bugün Kovid-19 salgınına yoğunlaştı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin virüsle mücadele stratejisini duyurdu ve bir dizi kararname ile başkanlık emrine imza attı.

ABD Başkanı Biden, "Son 4 yılda, federal hükümete acil durumlarda eyleme geçmesi, odaklanması ve koordinasyonu sağlaması için güvenememiştik. Kovid-19'da gördüğümüz trajik başarısızlığın nedeni de buydu." ifadesini kullandı.

Kovid-19'la mücadele için yeni bir stratejik plan oluşturduklarını vurgulayan Biden, "Çok dürüstçe söylüyorum ki, bu virüsü aşacağız. Pandemiyi yenmek için ulusal bir stratejimiz olacak. Gerekli yardımlar yolda." diye konuştu.

"İŞLER İYİLEŞMEDEN ÖNCE KÖTÜLEŞECEK"

Biden, ABD'de Kovid-19 konusunda "kara kış"ın yaşandığını belirterek, "Gelecek aya kadar ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini bulabilir. İşler iyileşmeden önce kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Maske konusunda da adımlar atacağının altını çizen Biden, şöyle devam etti: