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Biden kimyasal felaket sonrası Cahit Aral'dan rol çaldı! Zehirli olmadığını göstermek için...

17.02.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Ohio eyaletinde geçtiğimiz sene meydana gelen tren kazasında bölgeye kimyasal madde yayılmıştı. Olayın yıl dönümünde East Palestine bölgesine ziyarete gelen ABD Başkanı Joe Biden, endişeli halkı teskin etmek için bir bardak su ve kahveyi yudumlayarak içti. Bölge halkı suyun temiz olduğu konusunda şüpheli. Biden'ın bu tutumu, 1986 yılında meydana gelen Çernobil felaketi sonrası Karadeniz'de yaşayan halkı yatıştırmaya çalışan Sanayi Bakanı Cahit Aral'ı akıllara getirdi.

Biden kimyasal felaket sonrası Cahit Aral'dan rol çaldı! Zehirli olmadığını göstermek için...

Bölgede protestoyla karşılaşan Biden, tren kazasından sonra East Palestine kasabasına hiç gelmemişti. Biden kasabadaki incelemelerinin ardından bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi. Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

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ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

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Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

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Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

ÇERNOBİL FELAKETİ SONRASI CAHİT ARAL DA ÇAY İÇMİŞTİ

Cahit Aral, Çernobil felaketi sonrası yağmur bulutlarıyla birlikte Karadeniz'e taşınan radyasyon iddialarını yalanlamak için kameralar önünde çay içmiş ve bu hareketi kamuoyunda aylarca konuşulmuştu.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hüseyin Cahit Aral abd biden
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