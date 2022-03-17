Biden savaş suçlusu demişti! Putin'in neden cevap vermediği açıklandı

3 haftadan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya Batı dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için gönderilecek dev yardım paketini açıklamıştı. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlandıran Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in "bilge ve kültürlü" biri olduğu için Biden'a yanıt vermediğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

"ABD ZATEN MAĞLUP OLMUŞ"

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, "ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez." dedi.

(AA)

