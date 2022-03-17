HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden savaş suçlusu demişti! Putin'in neden cevap vermediği açıklandı

Biden savaş suçlusu demişti! Putin'in neden cevap vermediği açıklandı

17.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturan kararları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti. Kremlin'den bugün Biden'ın suçlamasına Putin'in neden yanıt vermediğine ilişkin gelen açıklama dikkat çekti.

Biden savaş suçlusu demişti! Putin'in neden cevap vermediği açıklandı

3 haftadan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya Batı dünyasından destek gelmeye devam ediyor. Dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için gönderilecek dev yardım paketini açıklamıştı. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlandıran Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in "bilge ve kültürlü" biri olduğu için Biden'a yanıt vermediğini açıkladı.

thumbs_b_c_54e1148a6716e69cb0f4dd8be18bf0b7

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

"ABD ZATEN MAĞLUP OLMUŞ"

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, "ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez." dedi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'e onlar da sırtını döndü! Putin'e onlar da sırtını döndü!
Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldularYardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular
Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Putin ateş püskürdü! 'Bunlar annelerini satmaya hazır'

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.