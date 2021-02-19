Biden taşın altına elini koyuyor: 4 milyar dolar yardım

Koronavirüs dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana toplam vaka sayısı 110.8 milyon, toplam ölü sayısı da 2.4 milyona ulaştı.

Salgınla mücadelede en önemli silahlardan biri geliştirilen aşılar. Ancak yeterli doz bulunamaması ve aşıların eşit şekilde dağıtılamaması başlıca sorunlardan biri.

145 ÜLKEYE 337 MİLYON DOZ

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), aşıya erişimde güçlük yaşayan yoksul ülkeler için fon yaratmaya çabalıyor. COVAX, 2021'in ilk yarısında 145 ülkeye 337.2 milyon doz aşı ulaştırmayı hedeflerken, DSÖ, bu amaç için 5 milyar dolar bütçeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ayrılan ancak Joe Biden’ın göreve gelmesiyle DSÖ’ye geri dönen ABD, bu ihtiyaca yönelik kritik bir adım atıyor. Bugün G-7 ülkeleriyle toplantı yapacak olan Biden’ın COVAX için 4 milyar dolarlık yardım bütçesi açıklayacağı belirtildi.

HEDEF 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Reuters’a konuşan yetkililer, yardımın 2 milyar dolarlık kısmının hemen karşılanacağını, geri kalan bölümünün ise diğer ülkelerin vaatlerini yerine getirmesinin ardından ödeneceğini vurguladı. İsmini vermeden konuşan bir yetkili, “2 milyar dolarlık ek yardımı birkaç milyar dolara çevirmek istiyoruz. En az 15 milyar dolara” ifadelerini kullandı.