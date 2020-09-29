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Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump yönetimine çağrıda bulundu. Biden, Trump yönetimine tansiyonun düşürme çağrısında bulunurken, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan- Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.


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