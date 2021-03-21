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  4. Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

21.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkeler, kadınlara karşı şiddeti sona erdirmek için verdikleri sözleri güçlendirmek ve yenilemek için beraber çalışmalıdır; kadınları koruyan ve şiddet uygulayanları mesul tutan uluslararası anlaşmalardan çekilmemelidirler" dedi.

Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili, "Kadınlara karşı şiddeti dünya çapında sonra erdirmek adına geriye doğru atılan bir adımdır" ifadesini kullandı.

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