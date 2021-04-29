Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 100. gününde Kongre'de yaptığı konuşmada istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık bir paket açıkladı.

Analistlere göre bu, 1960'lardan beri ABD'de sosyal hizmetlere yapılan en büyük yatırım olacak.

Biden "Bu Amerika'nın kendine yapacağı ve her nesilde ancak bir kere görülebilecek büyüklükte bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Fakat planların gerçeğe dönüşmeden önce Kongre'de onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti ise bu planın kamu harcamasını ve dolayısıyla da vergileri artıracağını söyleyerek karşı çıkıyor.

Demokrat Parti Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluğa sahip. Fakat Senato'daki çoğunluğu tek bir sandalyeden oluşuyor. Parti içinde bu planın büyüklüğü konusunda fikir ayrılıkları var.

Çarşamba akşamı yaptığı konuşmada Biden'ın arkasında ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oturdu. Böylece ilk defa Kongre'de konuşan bir başkanın arkasında oturan iki kişi de kadın oldu.