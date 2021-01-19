Biden’ın yemin töreni öncesi Washington diken üstünde

ABD Kongre binasına yönelik saldırının ardından 46'ncı başkan Joe Biden'ın yemin törenine az bir süre kala başkent Washington DC'de yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta Seçici Kurul oylarını tescil ederek seçim sonucunu kesinleştirmek için düzenlenen ortak Kongre oturumu sırasında binayı basmıştı. Olaylarda beş kişi yaşamını yitirmiş, Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılmıştı. ABD'li güvenlik yetkilileri, Biden'ın Çarşamba günkü yemin töreni sırasında da benzer bir saldırının düzenlenmesinden endişe ediyor. Aralarında beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, aşırı sağcı, silahlı ve radikal bazı grupların da bulunduğu Trump destekçileri, seçimlere usulsüzlük bulaştığına inanıyor. Ancak bugüne kadar yapılan soruşturmalarda usulsüzlük iddialarını destekleyecek hiçbir bulguya ulaşılamadığı gibi, Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili farklı eyaletlerde ve Yüksek Mahkeme'de açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlandı. Başkent Washington'da hangi önlemler alındı? Kongre binasına yönelik saldırıdan sonra başkent Washington'da çok ciddi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Kongre binasının etrafında bulunan National Mall parkı ve civarındaki yollar kapatıldı. Beyaz Saray'ın etrafına barikatlar yerleştirildi. Pazartesi günü yapılması planlanan yemin töreni provası ise güvenlik kaygılarından dolayı ertelendi. Radikal grupların eylem çağrısından dolayı ABD'nin 50 eyaletinin tamamının başkentlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eyalet başkentlerinde silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulundu. Güvenliği sağlamak için 25 binden fazla Ulusal Muhafız konuşlandırıldı. FBI, Washington'daki yemin töreninin güvenliğinde görev alacak askerleri güvenlik taramasından geçirdi. Çarşamba günü neler olması planlanıyor? Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Kongre binasının önünde, National Mall'a doğru kurulan özel platformda yemin ederek resmen görevlerine başlayacak. Biden'ın yerel saatle öğlen (TSİ 20.00) yemin etmesi planlanıyor. Harris'in yemininin ise Biden'dan hemen önce olması öngörülüyor. Geleneksel olarak başkanların yemin törenlerine yaklaşık 100 bin civarında kişi davet ediliyor.