Bigadiç’te hırsızlık zanlısını JASAT yakaladı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir evden para, altın ve döviz çalan zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Balatlı Mahallesi’nde ikamet eden M.A.K., evinden yaklaşık 120 bin TL nakit para ile 11 bin euro, 1 adet 20 gram altın bilezik ve 1 adet altın zincir ile zincire takılı 1 adet Ata lira çalındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda olay şüphelinin Y.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.K., çalınan 11 bin euro ve altın ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

