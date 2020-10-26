HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bigadiç’te hırsızlık zanlısını JASAT yakaladı

Bigadiç’te hırsızlık zanlısını JASAT yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir evden para, altın ve döviz çalan zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Balatlı Mahallesi’nde ikamet eden M.A.K., evinden yaklaşık 120 bin TL nakit para ile 11 bin euro, 1 adet 20 gram altın bilezik ve 1 adet altın zincir ile zincire takılı 1 adet Ata lira çalındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir evden para, altın ve döviz çalan zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Balatlı Mahallesi’nde ikamet eden M.A.K., evinden yaklaşık 120 bin TL nakit para ile 11 bin euro, 1 adet 20 gram altın bilezik ve 1 adet altın zincir ile zincire takılı 1 adet Ata lira çalındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Asayiş Timleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda olay şüphelinin Y.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.K., çalınan 11 bin euro ve altın ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyinBir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Vali'den kritik uyarı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Ermenistan’ın ateşkes ihlali hakkında açıklama
Minsk Grubu'na çağrı yapıldı! Türkiye'den flaş Ermenistan açıklaması
Son dakika! Hatay'daki patlama anı kamerada
Hatay'daki patlama anı böyle görüntülendi
Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi
Heyecanlandıran keşif! Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor
Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Bakan Soylu'dan flaş açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.