Bihter galasında Hande Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'ın aksine tarzıyla beğeni topladı

Aşk-Memnu uyarlaması Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi galada dikkat çekti. Ünlü oyuncu Hande Ataizi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın aksine yıllara meydan okuyan güzelliği ve tarzıyla sosyal medyayı salladı.

50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile gündem oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğü açıklamıştı.

Galadaki stiliyle dikkat çeken Hande Ataizi hayranlarını mest etti. Danla Bilic güzel oyuncunun tarzını görünce "Hande Ataizi'nin güzellik normal mi? Asla değil" yorumunda bulundu.

Hande Ataizi'ye hayranlarından ise "Galanın en güzel ve parlayan yıldızı" yorumları yağdı.

Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah ayrıca aralarında bir gerilim olmadığını galada da dile getirdi.







