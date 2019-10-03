HABER

Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 02:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan aktif siyasette yer almak istemediğini, bir hedef olarak görmediğini söyledi. Erdoğan, "Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi." dedi.

Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan soruları yanıtladı.

Bilal Erdoğan siyasete neden girmediğini "Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi." sözleriyle ifade etti.

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"SİYASET AİLEMİZE YÜK OLDU"

Aktif siyasette yer almak istemiyorum. Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi. Şuna inandım bu süreçte, Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi için çalışayım. Siyaset toplumun sinyallerini takip ederek gerekeni yapar. Kişisel olarak kendime siyaseti hedef olarak görmüyorum.

"TÜRKİYE'NİN LİDERİNİN OĞLUYUM DİYE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAK MIYIM?"

Mesela bir dernekte şunu tartıştık. Filanca hesabımıza şu kadar para yatırmış. Bunu geri verelim mi. Çünkü filancanın şöyle şöyle beklentileri olabilir. Ben bana bağış yapan insanların ne düşünerek bağış yaptığını bilemem ki. 17-25 Aralık'ta 1 tane zimmet ithamı yok. Herhalde o olsaydı, 17-25 Aralık'ın polisleri, savcıları bunu bu işin içine koyardı. Ben Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben birisinin bir işini çözmek için bir kuruş alıyorsam bu rant amacıyladır. Devletin buna karşı önlemi mal beyanıdır. Ben 5 yıllık süreden daha kısa sürede bu mal beyanını verdim.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklamaMHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama
Çelik: Kaşıkçı cinayetinde en ilkeli tavrı Türkiye gösterdiÇelik: Kaşıkçı cinayetinde en ilkeli tavrı Türkiye gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan cnn türk

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Diğer Haberler
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den İmamoğlu'na tepki!

Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Davutoğlu eski HDP'li Ufuk Uras'la görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.