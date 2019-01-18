Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları tespit edilen 13’ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın bin 100 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından yazılan gerekçeli kararda, FETÖ’nün savcısı Muammer Akkaş tarafından 96 kişiye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” suçlarının yöneltildiği, 25 Aralık günü çıkarılan arama ve gözaltı kararında ise 41 kişinin isminin geçtiği belirtildi.

İLKER BAŞBUĞ GİBİ OLACAKTI



Gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmediği, bilgisine başvurulmak için ifadeye davet edilmesinin planlandığı belirtildi. 2012 yılında İnternet Andıcı soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan ve ardından tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a uygulanan planın, Bilal Erdoğan için de düşünüldüğüne dikkat çekildi. Kararda, kalkışmanın başarılı olması halindeki senaryolar da ele alındı.