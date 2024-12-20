Bildiğiniz tüm saç uzatma yöntemlerini unutun! Saçları canlandıran kür tarifi

Saç dökülmesini durdurmak ve saçların daha hızlı uzamasını sağlamak birçok kadının hayali. Pahalı saç bakım ürünleri kullanmak yerine neredeyse her evde bulunan doğal malzemelerle saç bakımınızı yapabilirsiniz.

Bu kür aynı zamanda içerdiği vitaminler sayesinde saç dökülmesini önler, kepeği giderir ve önler, saça parlaklık ve canlılık verir.

SAÇ CANLANDIRAN KÜR TARİFİ

Saç uzatan kür için gerekli malzemeler:

1 bardak su

1 adet soğanın kabukları

1 yemek kaşığı karanfil

Yapılışı ve uygulanışı:

Tüm malzemeleri bir tencereye alın ve 5 dakika kadar kaynatın. Hazır olan saç kürü soğuduktan sonra bir şişeye aktarın. Tercihen sprey ağızlı bir şişe kullanabilirsiniz. Bu karışımı haftada 2 kez saçlarınıza sıkın ve masaj yaparak yedirin. 1 saat bekletin ve sonra yıkayın.