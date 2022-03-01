Bildiklerinizi unutun: Hurma kilo aldırır mı? Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma, kilo verme sürecinde şeker ve kalori içeriği yüksek olduğundan fazla tüketilmemelidir ancak lif içeriği ile kilo kaybına destek olacağından 2-3 adet alınabilir. Hurma potasyum ve fosfor içeriğinden ötürü hemodiyalize giren hastalar için sakıncalıdır. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

HURMANIN FAYDALARI

1-Çözünür ve çözünmez lif içeriği ile bağırsak sağlığını iyileştirir, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Kabızlıkla mücadelede etkilidir. Bir gece önceden suda bekletip yumuşatın, sabah su ile birlikte yiyin.

2-Glukoz, sukroz ve fruktoz gibi doğal şekerler içerdiği için mükemmel bir enerji arttırıcıdır. Ne kadar yorgun olursanız olun yedikten 30 dk içinde enerjinizi arttırabilmektedir. Hem lezzetli, hem sağlıklıdır.

3-Potasyumdan zengin ve sodyumu düşüktür, sağlıklı sinir sistemi fonksiyonlarının devamlılığı için gereklidir, magnezyum içeriği ile de birlikte kan basıncını azaltmaya yardımcıdır ve kalp fonksiyonlarının düzgün işleyişine yardım eder.

4-Yüksek demir içeriği ile anemi (kansızlık) tedavisinde faydalı olabilir. Florin içeriği ile diş çürüğü oluşumunu yavaşlatır.

5-Kalori ve şeker içeriği yüksek olduğundan kilo alımına destektir, zayıflık problemi olanlar için faydalıdır.

7-A vitamini içeriği ile göz sinirlerini kuvvetlendirir ve gece körlüğünü önlemede yardımcıdır.

8- Hurma B1 ve B2 vitaminleri ile karaciğeri güçlendirir, karaciğer yağlanmasını önler ve toksik maddelerin vücuttan atımını kolaylaştırır.

9- Hurma kalsiyum ve fosfat içeriği ile iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısını dengelemeye yardımcıdır.

10- Kolay sindirilip, şeker bakımından yüksek olduğundan düşük kan şekerini anında toparlar. Açlık hissini bastırıp, çok yemenizi engeller.

11- Emzirme dönemindeki kadınlarda, B6 vitamini ve kas çalışmasında elzem magnezyum minerali sayesinde depresyonu hafiflettiği, stres ve gerginliği azalttığı bilinmektedir.

12- Yapılan çalışmalar hurmanın içerdiği oksitosin maddesi sayesinde hamileliğin son aylarında rahim kaslarını güçlendirdiği yönündedir. Bu sayede bebeğin geliş anında uterusun genişlemesine yardım eder ve doğum sonrası kanamayı önler.



