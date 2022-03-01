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Bildiklerinizi unutun: Hurma kilo aldırır mı? Hurmanın faydaları nelerdir?

01.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hurma, acil enerji kaynağı olarak kullanılır, canlılık sağlar, kalori ve şekerden (%80’i) zengindir. 1 adedi 20-25 kalori arasında değişmektedir. Kolayca sindirilir ve emilir. Metabolik sendrom veya diyabet hastalığı gibi kan şekerinde sorunlar yaratan rahatsızlıkları olanlar dikkatli tüketmelidir. Doktora danışıp kan şekeri üzerinde yaptığı etkilere bakılmalıdır herhangi bir sakınca yoksa günde 2-3 adet rahatlıkla yenebilir.

Bildiklerinizi unutun: Hurma kilo aldırır mı? Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma, kilo verme sürecinde şeker ve kalori içeriği yüksek olduğundan fazla tüketilmemelidir ancak lif içeriği ile kilo kaybına destek olacağından 2-3 adet alınabilir. Hurma potasyum ve fosfor içeriğinden ötürü hemodiyalize giren hastalar için sakıncalıdır. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

HURMANIN FAYDALARI

1-Çözünür ve çözünmez lif içeriği ile bağırsak sağlığını iyileştirir, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Kabızlıkla mücadelede etkilidir. Bir gece önceden suda bekletip yumuşatın, sabah su ile birlikte yiyin.

2-Glukoz, sukroz ve fruktoz gibi doğal şekerler içerdiği için mükemmel bir enerji arttırıcıdır. Ne kadar yorgun olursanız olun yedikten 30 dk içinde enerjinizi arttırabilmektedir. Hem lezzetli, hem sağlıklıdır.

3-Potasyumdan zengin ve sodyumu düşüktür, sağlıklı sinir sistemi fonksiyonlarının devamlılığı için gereklidir, magnezyum içeriği ile de birlikte kan basıncını azaltmaya yardımcıdır ve kalp fonksiyonlarının düzgün işleyişine yardım eder.

4-Yüksek demir içeriği ile anemi (kansızlık) tedavisinde faydalı olabilir. Florin içeriği ile diş çürüğü oluşumunu yavaşlatır.

5-Kalori ve şeker içeriği yüksek olduğundan kilo alımına destektir, zayıflık problemi olanlar için faydalıdır.

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7-A vitamini içeriği ile göz sinirlerini kuvvetlendirir ve gece körlüğünü önlemede yardımcıdır.

8- Hurma B1 ve B2 vitaminleri ile karaciğeri güçlendirir, karaciğer yağlanmasını önler ve toksik maddelerin vücuttan atımını kolaylaştırır.

9- Hurma kalsiyum ve fosfat içeriği ile iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısını dengelemeye yardımcıdır.

10- Kolay sindirilip, şeker bakımından yüksek olduğundan düşük kan şekerini anında toparlar. Açlık hissini bastırıp, çok yemenizi engeller.

11- Emzirme dönemindeki kadınlarda, B6 vitamini ve kas çalışmasında elzem magnezyum minerali sayesinde depresyonu hafiflettiği, stres ve gerginliği azalttığı bilinmektedir.

12- Yapılan çalışmalar hurmanın içerdiği oksitosin maddesi sayesinde hamileliğin son aylarında rahim kaslarını güçlendirdiği yönündedir. Bu sayede bebeğin geliş anında uterusun genişlemesine yardım eder ve doğum sonrası kanamayı önler.

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