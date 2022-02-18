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Bir hafta boyunca her gün üç hurma yiyin! Olacaklara inanamayacaksınız

18.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hurma, zengin içeriği sayesinde vücuda çok faydası olan meyvelerden bir tanesidir. Lezzeti ile sofraları şenlendiren hurma, tok tuttuğu için diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bir hafta boyunca her gün üç hurma yerseniz olacaklara inanamayacaksınız.

Bir hafta boyunca her gün üç hurma yiyin! Olacaklara inanamayacaksınız

Hurma, faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin başında geliyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.

ZEKA SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

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KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bilim insanları, nar suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.

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Ancak damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor.

AĞRILARI GEÇİRİYOR

Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor.

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OSTEOPOROZU ENGELLİYOR

İçerdiği zengin kalsiyum sayesinde özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Dolayısıyla günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

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