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  4. Bilecik’te kan donduran görüntü! Naylona sarılı ceset bulundu

Bilecik’te kan donduran görüntü! Naylona sarılı ceset bulundu

11.08.2024 00:24
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Bilecik’te merkeze 1.5 kilometre uzaklıkta olan ormanlık alanda, hayvanlarını otlatan bir kadının kemik parçaları gördüğünü belirtmesi üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, toprağa gömülü ceset buldu.

Bilecik’te kan donduran görüntü! Naylona sarılı ceset bulundu

Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadın, jandarmaya kemir parçaları gördüğü ihbarında bulundu.

CESET GÖMÜLMEDEN ÖNCE NAYLONA SARILMIŞ!

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede toprağa gömülmüş bir ceset bulundu. Cesedin gömülmeden önce naylona sarıldığı ve üzerinin taşlarla örtüldüğü tespit edildi.

23 gün önce kaybolan Halil K.'ye ait olduğu değerlendirilen cesedin yaban hayvanları nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bilecik
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