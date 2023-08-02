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Bilecik'te kan donduran vahşet: Aynı evde yaşadığı sevgilisinin parmaklarını satırla kesti! Çığlıkları mahalleyi inletti

02.08.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te kan donduran bir kadına şiddet olayı yaşandı. Afganistan uyruklu Naimi N. (26), aynı evde yaşadığı sevgilisi Tacikistan uyruklu Feride R.'nin (30) parmaklarını satırla kesti. Feride R.'nin çığlıklarını duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Feride R. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Naimi N., polis tarafından yakalandı.

Bilecik'te kan donduran vahşet: Aynı evde yaşadığı sevgilisinin parmaklarını satırla kesti! Çığlıkları mahalleyi inletti

Kan donduran olay dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının 5 parmağı kesti.

Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı.

Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesi sevk edildi.

İHA

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Bilecik satır

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