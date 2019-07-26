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Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bilecik’te kaza yaptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı.

Bilecik’te kaza yaptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başlarken içinde bulunan 4 kişiyi kazayı gören diğer sürücüler kurtardı. Kazada sürücü Fatih Tekinkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hilal Tekinkaya (41), F.T. (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralandı. Yaralıların ikisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu daha ağır olan diğer 2 kişi ise Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yanan araç kullanılmaz hale geldi.

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