Bilecik’te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Alpaslan Y. yönetimindeki 11 EK 286 plakalı otomobilin sürücüsü, Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halindeyken Gülümbe Rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü Alpaslan Y.’nin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan Yücel Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis ve jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı.

