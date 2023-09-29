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"Bilgilerim her şeyden önemli!" diyenler için kalitesiyle öne çıkan bilgi depolama ürünleri

27.09.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Elektronik ortamda bulunan önemli kişisel bilgilerin korunması ve saklanması herkes için büyük önem arz ediyor. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu önemli verileri kalıcı ve güvenli bir şekilde saklamak artık çok kolay. Aklınızı meşgul eden "Güvenli veri depolama birimlerinden hangisini seçmeliyim?" sorusuna yanıt bulmak için birçok kaliteli depolama birimini derlediğimiz listemizi inceleyebilirsiniz.

"Bilgilerim her şeyden önemli!" diyenler için kalitesiyle öne çıkan bilgi depolama ürünleri

Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerin kendi depolama kapasiteleri dışında da verileri güvende tutmak için gerekli olan bazı depolama birimleri mevcut. Bu depolama birimleri, cihazınızın depolama bölümünde yer açarak daha sağlıklı çalışmasına ve verilerin yedeklenmesine yardımcı oluyor. Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için günlük hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştıracak bu kaliteli bilgi depolama birimlerine göz atmaya ne dersiniz?

1. En kalitelisini arayanlara: Samsung EVO Plus microSD Hafıza Kartı 128 GB

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Artırılmış hızı ve uyumluluğu ile listemizin başında yer alan Samsung EVO Plus microSD Hafıza Kartı, en önemli bilgilerinizin saklanmasında güvenli bir performans sergiler. 128 GB kapasitesi sayesinde birçok dosyayı ister telefonunuzda ister tabletinizde uzun süre saklamanıza imkân verir. Yüksek aktarma hızı ile pek çok veriyi anında karşı tarafa sorunsuz bir şekilde aktarmanız sağlar. Bu teknoloji harikası ürünü keşfetmeye hazır olun!

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2. SanDisk güvencesiyle: SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I hafıza kartı 64 GB

Akıllı telefonlar, tablet, dron ve aksiyon kameralarına uyumlu olan SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I hafıza kartı, fonksiyonel özelliği ile kullanıcılarının beğenisini topluyor. SanDisk QuickFlow teknolojisi sayesinde tüm verilerinizi zamandan tasarruf ederek hızlı bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyor. Darbeye, sıcaklığa, suya ve x-ray ışınına karşı dayanıklı olmasından dolayı her ortamda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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3. Dayanıklı tasarımı ile: Kingston MicroSDXC Canvas Select Plus 64GB Hafıza Kartı SDCS2/64GB

Android cihazlarda kullanım için optimize edilen Kingston MicroSDXC Canvas Select Plus 64GB Hafıza Kartı, önemli verilerinizi güvenle saklayacak severek kullanacağınız bir ürün. 100MB/s okuma hızına sahip olduğundan yüksek çözünürlüklü dosyalarınız, fotoğraflarınız ve videolarınız için ürünü içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dış etkenlere karşı dayanıklı tasarımı ve yüksek hızda aktarım gücü bulunan bu harika ürüne bir göz atın, deriz!

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4. Yüksek kapasiteli: Seagate Expansion Portable 1 TB Harici Sabit Disk, USB 3.0, Mac ve PC, 2 yıl Rescue Services (Veri Kurtarma), STKM1000400

Depolama alanınızın dolduğu anda yardımınıza koşacak Seagate Expansion Portable 1 TB Harici Sabit Disk kolay kurulum deneyimi yaşatır. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bu harika ürün, yüksek hızlı usb kablosu sayesinde cihazınıza sorunsuz şekilde takılır. Otomatik tanıma özelliği bulunan bu sabit disk, kutudan çıkar çıkmaz çalışmaya hazır hâle gelir. Yüksek kapasiteli depolama alanına sahip bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

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5. Göz alan rengi ile: WD 2TB My Passport SSD - Portable SSD, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speeds, USB 3.2 Gen 2 - Space Gray

WD 2TB My Passport SSD - Portable SSD, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speeds, şık ve dayanıklı metal tasarımı ile favoriniz olmaya aday! Kullanışlı ve hafif tasarımı sayesinde her an yanınızdan ayırmadan önemli dosyalarınızı güvenle koruma altına alabilir ve uzun süre saklayabilirsiniz. 256 bit AES donanım şifrelemesi ve kolay yedekleme özelliği sayesinde verilerinizi güvende tutmaya yardımcı olur.

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6. Yüksek hızlı: KIOXIA Exceria 480GB SATA3 2.5" SSD R: 555 MB/s W: 540 MB/s, Dahili

Dizüstü bilgisayarınızın verimliliğini artıracak KIOXIA Exceria 480GB SATA3 2.5" SSD R: 555 MB/s W: 540 MB/s, dahili hızlı ön yükleme ve dosya aktarımı özelliği sayesinde gelişmiş bir bilgi işlem deneyimi yaşamanıza olanak tanır. İyileştirilmiş güç tüketimi ile uzun pil ömrü vadeden bu işlevsel ürün, size son teknoloji bir depolama tecrübesi vadeder.

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7. Koruyucu kapak dizaynı: Lexar JumpDrive S80 USB 3.1 Flash Bellek 128 GB

Yüksek hızlı performansı ile Lexar JumpDrive S80 USB 3.1 Flash Bellek beklentilerinizi karşılayacak donanımlara sahip. Standart sürücülere göre 10 kat daha hızlı olan ürün, 150 MB/sn okuma ve 60 MB/sn yazma hızı ile fotoğraf, video ve dosyalarınızı anında güvenli bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur. Verilerinizin bozulmaya, kaybolmaya ve silinmeye karşı korunması için 256 bit AES şifrelemeli gelişmiş bir yazılım içerir.

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8. Güvenli bir aktarım için: Hikvision USB2.0 Bellek, 32GB

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Dayanıklı metal kasaya sahip Hikvision USB2.0 Bellek ile dosyalarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde yedekleyebilir ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde aktarım yapabilirsiniz. 32 GB depolama kapasitesi bulunan ürünle sıklıkla kullandığınız medya dosyalarınızı ve önemli belgelerinizi saklayabilirsiniz. Her yere kolayca sığabilecek tasarımı sayesinde rahat bir kullanım deneyimi yaşatan ürünü incelemek istemez misiniz?

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9. Asus kalitesi: ASUS Fx Ehd-A2T 2Tb 2.5 İnç Harici Sabit Disk

ASUS Fx Ehd-A2T 2Tb 2.5 İnç Harici Sabit Disk kullanıcılarına yüksek kalite vadeder. Ürün ASUS Aura Sync RGB aydınlatma teknolojisi, birçok renk seçeneği ve kişileştirilmiş ayarlar sunar. Veri yedeklemeyi otomatik olarak takvimleyen özelliği ile kullanımı kolay bir yedekleme imkânı tanır. Diğer sürücülerden 10 kat daha hızlı aktarım yapabilen bir performans sergiliyor.

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10. Yüksek performans ve yüksek güvenirlik: Toshiba P300 PC 3.5" SATA Dahili Hard Disk, 2TB

Profesyoneller için güçlü başarı sunan Toshiba P300 PC 3.5" SATA Dahili Hard Disk akıcı ve hızlı bir performans sağlar. P300 özelliği ile verileriniz ve önemli dosyalarınız rampa yüklemesi ve bir şok sensörü ile korunur. Böylece sabit sürücünüzü veya bilgisayarınızı taşırken ürün yıpranmaz ve veri kaybı yaşanmaz.

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