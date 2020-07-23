Bilgisayar gibi telefon: Asus ROG Phone 3 oyuncu telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Asus oyuncu telefonları konusunda da belli bir birikimi olan bir şirket. ROG Phone serisi ile bu pazarda yer alan Asus, Asus ROG Phone serisine yeni bir telefon daha ekledi. O telefonun ismi Asus ROG Phone 3.
ASUS ROG Phone 3 özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde HDR10+ destekli AMOLED bir ekran var. Bu ekran oldukça özel zira ekranın dokunmatik gecikmesi sadece 25 ms. Üstelik ekran 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın altında ise telefonun Snapdragon 865+ işlemcisi yer alıyor. Asus ROG Phone 3 Strix Edition modelinde ise Snapdragon 865 bulunuyor. Bu işlemcileri ise 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 512 GB dahili depolama alanı destekliyor. Her iki modelin işlemci hızları, ekranı, sesi ve ağ hızı oyuncular tarafından özelleştirilebiliyor.
ROG Phone 3 Asus tarafından oyuncuların ihtiyacına yönelik geliştirildi demiştik. Bunun bir kanıtı da telefonda yer alan ultrasonik düğmeler. Bu düğmeler sayesinde telefonu yan tuttuğunuzda işaret parmaklarınızın altında kalan noktalar tetik tuşu olarak kullanılabiliyor. Böylece ek bir oyun kolu veya tetik tuşu almanıza gerek kalmıyor. Telefonun yine oyuncular için özelleştirilmiş 360 derecelik açıya sahip stereo hoparlörleri mevcut. Oyun zevkinin çabuk bitmemesi için de Asus telefona 30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir batarya koymuş. Asus ROG Phone 3'ün en dikkat çeken yanlarından biri de bu, yani bataryası.
Android 10 ile kutusundan çıkan telefon, arkasında üçlü bir arka kamera sistemi ve önceki ROG Phone serisi akıllı telefonlardan alışık olduğumuz gibi LED ışıklandırmalı bir ROG logosu sunuyor. Telefonun arka kameraları sırasıyla 64 MP ana kamera + 5 MP makro kamera + 13 MP geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Ana kamera 8K video çekebiliyor. Telefonun ön kamerası ise 24 MP.
Asus ROG Phone 3 fiyatı 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı sunan versiyon için 1.000 Euro olarak belirlendi. 16 GB RAM'li sürümü sahip olmak isteyenler ise bu fiyata ek 100 Euro daha ödemek zorunda. Snapdragon 865 + 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama konfigürasyonuna sahip olan Asus ROG Phone 3 Strix Edition'ın fiyatı ise 800 Euro olacak. Asus telefonlar için ek bir fan dahil birçok ek oyuncu aksesuarı da tanıtmış durumda.
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