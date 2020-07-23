Bilgisayar gibi telefon: Asus ROG Phone 3 oyuncu telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Asus oyuncu telefonları konusunda da belli bir birikimi olan bir şirket. ROG Phone serisi ile bu pazarda yer alan Asus, Asus ROG Phone serisine yeni bir telefon daha ekledi. O telefonun ismi Asus ROG Phone 3.

ASUS ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ

ASUS ROG Phone 3 özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde HDR10+ destekli AMOLED bir ekran var. Bu ekran oldukça özel zira ekranın dokunmatik gecikmesi sadece 25 ms. Üstelik ekran 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın altında ise telefonun Snapdragon 865+ işlemcisi yer alıyor. Asus ROG Phone 3 Strix Edition modelinde ise Snapdragon 865 bulunuyor. Bu işlemcileri ise 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 512 GB dahili depolama alanı destekliyor. Her iki modelin işlemci hızları, ekranı, sesi ve ağ hızı oyuncular tarafından özelleştirilebiliyor.

ROG Phone 3 Asus tarafından oyuncuların ihtiyacına yönelik geliştirildi demiştik. Bunun bir kanıtı da telefonda yer alan ultrasonik düğmeler. Bu düğmeler sayesinde telefonu yan tuttuğunuzda işaret parmaklarınızın altında kalan noktalar tetik tuşu olarak kullanılabiliyor. Böylece ek bir oyun kolu veya tetik tuşu almanıza gerek kalmıyor. Telefonun yine oyuncular için özelleştirilmiş 360 derecelik açıya sahip stereo hoparlörleri mevcut. Oyun zevkinin çabuk bitmemesi için de Asus telefona 30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir batarya koymuş. Asus ROG Phone 3'ün en dikkat çeken yanlarından biri de bu, yani bataryası.