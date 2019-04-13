HABER

Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

FBI'da görevli 4 bin personele ait personel kayıtları Ukrayna'dan yayın yapan, bilgisayar korsanlarına ait web sitesinde yayımlandı

ABD Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli yaklaşık 4 bin federal ajan ve emniyet görevlisine ait personel kayıtlarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığı bildirildi.

Techcrunch internet sitesinde yer alan habere göre, bilgisayar korsanları, FBI Ulusal Akademisi Derneği'ne ait internet sitelerine sızarak, federal ajan ve emniyet görevlilerine ait, hizmete özel kullanım için tutulan personel kayıtlarını çaldı.

Kayıtlarda görevlilerin isimleri, unvanları, adresleri, telefon numaraları ve eposta adreslerinin yer aldığı belirtildi.

Korsanlar 4 bine yakın kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıtları, Ukrayna'dan yayın yapan bir internet sitesinde yayımladı.

İnternet sitesine açıklama yapan korsanlardan biri, FBI dışında, ABD hükümetiyle ilişikili binden fazla web sitesine sızarak 1 milyondan fazla kamu görevlisinin bilgilerini kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti. Bilgisayar korsanı, bu bilgileri "karanlık web" adı verilen, özel tarayıcılarla ulaşılan gizli çevrimiçi portallar üzerinden anonim alıcılara satmayı planladıklarını söyledi.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendiFotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi
Ağabeyine kök hücre ameliyatı yaptırmak için yardım bekliyorAğabeyine kök hücre ameliyatı yaptırmak için yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bilgisayar korsanları siber saldırı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.