Bilgisayar saldırıları 350 bin dolara mal oluyor

Güvenlik şirketi Sophos, ”The State of Ransomware 2020” adını verdiği ve Türkiye’ye dair değerlendirmelerin de yer aldığı küresel araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, fidye saldırısı mağduru şirketlerin verilerini kurtarmak için fidyeyi ödeme yoluna gitmesinin ucuz ve kolay bir yol olmadığını ortaya koyuyor. Hatta fidyenin ödenmesi durumunda zararı karşılamak için yüklenilen maliyet neredeyse iki katına çıkıyor.

Saldırıların neden olduğu zararın hizmet kesintisi, sipariş kaybı, operasyonel maliyet ve diğer unsurlar da göz önüne alındığında başarılı her saldırı başına ortalama zarar 730 bin doların üzerine karşılık geliyor. Saldırıların Türkiye’deki kurumlara maliyeti ise 356 bin 818 doları buluyor. Söz konusu rakamlar fidyenin ödenmediği durumlarda geçerli. Fidye ödenirse zarar neredeyse iki katına çıkarak saldırı başına 1,4 milyon dolara tırmanıyor.

SophosLabs araştırmacıları, veri şifrelemeyi bilgi hırsızlığı ve sistem açığı oluşturma tehditleriyle birleştiren yeni gelişmiş fidye yazılımının kullandığı araç, teknik ve prosedürleri inceleyen Maze Ransomware: Extorting Victims for 1 Year and Counting başlıklı raporu da paylaştı. Sophos’un LockBit gibi diğer fidye yazılımı aileleri tarafından da benimsendiğine dikkat çektiği bu yaklaşım, kurbanların üzerindeki fidye ödeme baskısını artırmayı amaçlıyor. Rapor güvenlik profesyonellerinin fidye yazılımı saldırganlarının gelişen davranışlarını daha iyi anlamalarına, tahmin etmelerine ve kuruluşlarını korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Wisniewski, kuruluşların saldırganlara ödeme yapmadan şifrelenmiş verileri geri yüklemelerini sağlayan etkili bir yedekleme sistemine sahip olmalarının iş açısından kritik önem taşıdığının altını çiziyor. “Bununla birlikte bir şirketin fidye yazılımlarına karşı dirençli olup olmadığını değerlendirecek başka önemli unsurlar da vardır” diyor. “Maze fidye yazılımının arkasındakiler sadece dosyaları şifrelemekle kalmıyor, aynı zamanda sistem açığı oluşturma ve gasp amacıyla verileri çalıyorlar. Yakın zamanda LockBit'in de bu taktiği kullandığını belirledik. Bazı saldırganlar, kurbanların verileri kurtarmasını ve ödeme yapma baskısını artırmasını kolaylaştırmak için yedekleri silmeye veya başka şekilde sabote etmeye çalışıyorlar. Bu kötü niyetli manevraları engellemenin yolu, yedekleri çevrimdışı tutmaktan ve farklı aşamalardaki saldırıları algılayan etkili, çok katmanlı güvenlik çözümleri kullanmaktan geçiyor.”

State of Ransomware 2020 araştırması, 2020 yılı Ocak - Şubat ayları arasında bağımsız pazar araştırmaları şirketi Vanson Bourne tarafından gerçekleştirildi. Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Hindistan, Nijerya, Güney Afrika, Avustralya, Çin, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 26 ülkeden 100 ile 5 bin arası çalışana sahip 5 bin şirket katıldı.

Raporun tamamına The State of Ransomware 2020 adresinden ulaşabilirsiniz.