Bilim adamlarına göre erkekler neden kum saati vücutlu kadınları daha çekici buluyor?

Bilimsel araştırmalara göre erkekler daha kıvrımlı kadınlara karşı konulamaz bir çekim hissediyor. Halk arasında kum saati olarak tanımlanan vücut şekli birçok erkeğin ideal vücut biçimi olarak görülüyor. Çok eski zamanlardan günümüze kadar süren kum saati vücuduna yatkınlığın nedeni araştırılıyor.

ERKEKLER NEDEN KUM SAATİ VÜCUTLARI BEĞENİYOR?

DAHA DOĞURGAN OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Araştırmalar, erkeklerin bilinçaltında evrim nedeniyle daha kıvrımlı bir vücuda ve daha geniş kalçalara sahip bir kadınla yerleşmeyi tercih edebileceğini göstermiştir. Evrim, daha kıvrımlı bir vücut şeklini daha geniş kalçalar ve daha küçük bir bel ile doğurganlık ve çocuk doğurma yeteneği ile ilişkilendirmiştir. Erkekler bu yüzden daha iri bir kadını güzel bir yüze ve göğüslere tercih edebilirler.

DAHA SAĞLIKLI GÖRÜYORLAR

Daha kıvrımlı bir kum saati figürü, dar belleri ve geniş kalçaları nedeniyle birçok önemli sağlık avantajına sahiptir. Daha ince belli kadınların metabolik hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşüktür ve daha büyük kalçalar doğurganlığı ve beyin sağlığını gösterir.

DOLGUN KADINLARI ÇEKİCİ BULUYORLAR

Araştırmalar, erkeklerin daha dolgun bir fiziğe sahip kadınları daha çekici bulduğunu gösteriyor. Örneğin, bir psikoloji araştırması erkeklerin kıvrımlı popolu kadınları tercih ettiğini buldu ve bunun evrimsel tercihlerden kaynaklandığını ileri sürdüler. Başka bir çalışmada, erkekler de daha büyük kalça-bel oranına sahip kadınları tercih ediyor. Bu da daha ince belli ve daha büyük kalçaları daha çekici buldukları anlamına geliyor.



