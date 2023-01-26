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Bilim adamlarından çığır açan araştırma! Kanseri koklayarak tespit edebiliyorlar

26.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karıncalar kendi ağırlıklarının beş bin katı ağırlığındaki nesneleri kaldırabilme özellikleri ile biliniyorlar. Son yapılan araştırmalar karıncaların ilginç bir özelliği daha olduğunu tespit etti. Bilim adamları karıncaların idrarı koklayarak kanseri tespit edebildiğini bildirdi.

Bilim adamlarından çığır açan araştırma! Kanseri koklayarak tespit edebiliyorlar

Kanserin tehlikelerini azaltmak ve kanseri erken tespit etmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Son yapılan araştırmalara göre bazı kanser türlerinin idrar kokusunu değiştirebildiği ve karıncaların idrar kokusundan kanseri tespit edebildiği öğrenildi. Araştırma yazarı Profesör Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırt etmek için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir" dedi.

KANSERİ TESPİT ETMEK İÇİN UYGUN BİR YOL

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Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayınlanan bulgularında, bu böceklerin hastalardaki kanserleri tespit etmek için uygun maliyetli bir yol olarak kullanılabileceğini söylediler. Fransa, Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışma yazarı Profesör Patrizia d'Ettorre şunları söyledi: "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir. Eğitmek kolay, hızlı öğreniyorlar, çok verimliler ve saklamaları pahalı değil."

SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ İDRARI AYIRT EDEBİLİYORLAR

Bu araştırma, Profesör d'Ettorre ve meslektaşlarının karıncaların laboratuvarda büyüyen insan kanser hücrelerini "koklayabildiklerini" gösterdikleri önceki bir çalışmasına dayanıyor. En son çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktılar. Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümör taşıyan farelerin idrar kokusu arasındaki farkı anlayabildiler.

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Araştırmacılar bunun karıncaların çok hassas bir koku alma sistemine sahip olmasından kaynaklandığını söylüyor. Profesör d'Ettorre şunları ekledi: "Onları belirli bir kokuyu - kanseri - bir ödülle ilişkilendirmek için çağrışımsal öğrenme ile eğittik ve çok az denemeden sonra ilişkiyi öğrendiler.

İNSAN İDRARINDA DENENECEK

"Karıncaların, sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Bu, kültürlenmiş kanser hücrelerini kullanmaktan çok gerçek hayattaki bir duruma benzer. Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık." Araştırmacılar şimdi karıncaların aynı şeyi insan idrarı için yapıp yapamayacaklarını görmek istiyorlar.

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