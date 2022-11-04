HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim dünyasında çığır açacak! Beyin ve omurilik arasında yeni bir bağlantı bulundu

Bilim dünyasında çığır açacak! Beyin ve omurilik arasında yeni bir bağlantı bulundu

04.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezgin sinir ya da serseri sinir olarak da bilinen ve vücuttaki en uzun sinir olan vagus ile ilgili yapılan yeni araştırmanın tıp dünyasında yeni bir çığır açabileceği belirtildi. Bu zamana kadar literatürde benzer araştırma bulunmayan ve doktora tezi için araştırma yapan Gülşah Konakoğlu, Ölçümleme için başladığı çalışmaların sonuçları karşısında şaşırdıklarını söylerken, “Bu bilgi eğer bilimsel anlamda da kanıtlanabilinirse yepyeni bir çığır açacaktır” dedi.

Bilim dünyasında çığır açacak! Beyin ve omurilik arasında yeni bir bağlantı bulundu

Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu doktora tezi için yaptığı araştırmalar sonucunda beyin ile iç organlar arasında bağlantıyı sağlayan vücuttaki en uzun sinir olan vagus ile beyinde motor hareketleri denetleyen kortikospinal yollar arasında yeni bir bağlantı olabileceğine dair bulgular elde etti.

Beyin ve iç organlar arasında iletişimi sağlayarak organların daha sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlayan vagusun, beyin de yer alan ve vücudun karşı yarısındaki motor hareketin denetiminden sorumlu kortikospinal yollar ile bir bağlantısı olabileceği düşünülüyor. Bu zamana kadar literatürde benzer araştırma bulunmayan Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu’nun doktora tezi için yaptığı araştırmalarla birlikte bilimde yeni bir bilgi olarak yer alması bekleniyor.

ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI KARŞISINDA ŞAŞIRDILAR

“Sağlıklı kişilerde vagus sinir uyarımının EEG ve EMG ölçümüne etkisi” başlıklı doktora tezi için araştırmalar yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Gülşah Konakoğlu 90 kişi üzerinde yaptığı raporlamalar sonucunda vagus sinirinin uyarılması ile birlikte kortikospinal yollarla arasında bir bağ olabileceği sonucuna vardı. Ölçümleme için başladığı çalışmaların sonuçları karşısında şaşırdıklarını dile getiren Gülşah Konakoğlu yeni bir bulgu olabilecek araştırması hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından en iyi tez ödülü verilen çalışması hakkında öncelikli olarak vagus sinirinin öneminden bahseden Gülşah Konakoğlu, “Vagus siniri beyin ile iç organlar arasında bağlantı sağlayan vücuttaki en uzun sinirdir. Dolayısıyla iç organların düzgün çalışmasını sağlıyor. Gezgin sinir, serseri sinir olarak da biliniyor. Vagus sinirinin uyarımını normalde vücudumuz kendimiz yapıyor ve organlar dengeli çalışıyor. Fakat vücudumuz otonom sinir sistemi disfonksiyonlarına bağlı olarak yani strese bağlı bozukluklar gibi sebeplerden dolayı bazen o uyarımı yapamayabiliyor. Böyle durumlarda vagus sinirini uyarmak için terapötik yöntemlere başvurulabiliniyor. Bunlar cerrahi yöntemler oluyor. Cerrahi dışında noninvaziv yöntemler de olabiliyor. Cerrahi yöntemlerin tabi bir takım komplikasyonları var. Basit ve ucuz olduğu için son yıllarda noninvaziv yöntemler ön plana çıkıyor” dedi.

Screenshot_8

“KULAKTAN YAPILAN UYARIMLAR BAĞLANTIYI ORTAYA ÇIKARDI”

Uyarılma yöntemi olarak genellikle vagusun dışarı ile tek bağlantısı olan kulağın tercih edildiğini ve bu yüzden de araştırmalara katılan kişilerin kulaktan uyarıldığını aktaran Konakoğlu tez ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Noninvaziv yöntemlerden özellikle kulaktan uyarılanlar daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü yan etkisi daha az. Biz de çalışmamızda kulaktan uyarım yaptık. Yani vagus sinirini kulaktan uyardık. Yapılan araştırmalara baktığımızda günümüze kadar hep kardiyak yan etki ihtimali nedeniyle sol kulaktan uyarı yapılmıştı. Biz farklı kulaklardan uyarımlar yaptık.”

''BU BİLGİ BİLİMDE YEPYENİ BİR ÇIĞIR AÇACAK''

“Katılımcıları 30’ar kişiden üç gruba ayırdık. Bir grubu sol kulaktan uyardık, bir gurubu sağ kulaktan uyardık, diğer grubu da her iki kulaktan uyardık. Elde ettiğimiz sonuçlar enteresandı. Bu uyarımı yaptıktan sonra öncesinde ve sonrasında yaptığımız EEG ve EMG ölçümleri ile uyarımın etkisini değerlendirdik. Sonuçlara baktığımızda özellikle EMG sonuçları bizi şaşırttı, çünkü sol kulaktan uyardığımız grupta vücudun sağ tarafında sağ kulaktan uyardığımız grupta vücudun sol tarafında her iki kulaktan uyardığımız grupta da vücudun her iki tarafındaki kasların aktivasyon artışı olduğunu tespit ettik. Beynin bir tarafı beynin karşı tarafındaki motor hareketlerini kontrol ediyor. Bunu beyin de korteks de kortikospinal yolların çaprazlaması sayesinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz sonuçlar kortikospinal yollarla vagusun bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Bilimsel olarak böyle bir bağlantının olup olmadığı bilinmiyor. Ama beyinde keşfedilmemiş çok fazla alan var. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar bunu kanıtlayabilirse bilimde yepyeni bir çığır açacaktır bu bilgi.”

“YAKIN ZAMANDA BİLİM DÜNYASI İLE PAYLAŞILACAK”

Q1’de yer alan prestijli bir bilim dergisinden ön kabul alan çalışmanın yakın zamanda bilim dünyası ile de paylaşacağını söyleyen Konakoğlu, bu bağlantının ileride çok farklı hastalıkların tedavisinde büyük önem taşıyabileceğini dile getirdi. Konakoğlu son olarak, “Vagus siniri yeterince uyarılmadığında otonom sinir sistemi disfonksiyonlarına neden oluyor. Strese bağlı bozukluklar bunlardan birisi. İç organlarımız sağlıklı çalışamıyor. Çünkü beyin ile organlarımız arasında bağlantı bozulmuş oluyor. Bu daha çok psikosomatik kökenli hastalıklarda sayılabilir. Fibrominyenji, migren, MS, parkinsonu tetikleyici olabilir ve romatolojik hastalıklar hatta kansere davetiye çıkarabilir. Vagusun düzenli uyarılması iç organlarımız için son derece önemli. Ortaya çıkardığımız bu yeni bağlantı da ileride birçok hastalığın tedavisinde kullanılacağını biliyoruz. Çalışmalarımızın sonuç verecek olması ve bilime kattığımız değer için mutluyum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Utanmayın doktora koşun! Tehlike altında olabilirsinizUtanmayın doktora koşun! Tehlike altında olabilirsiniz
Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyorDünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
vagus siniri

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

İzmir'deki deprem öncesi ortaya çıkan ses büyük panik yarattı!

İzmir'deki deprem öncesi ortaya çıkan ses büyük panik yarattı!

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

İlginizi Çekebilir

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.