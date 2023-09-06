Bilim insanları, 2027 yılına kadar inşa etmeyi planlıyor! Dikkat çeken '28 gün' detayı

Bir ay boyunca su altında yaşama fikri, klostrofobisi olanlar için pek de iyi bir fikir sayılmaz. Ancak bu yeni tasarımla sadece üç yıl içinde gerçeğe dönüşebilir.

TEK SEFERDE 28 GÜNE KADAR YAŞAYABİLECEKLER!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bir okyanus teknolojisi ve keşif firması olan DEEP Research Labs'dan bilim insanları, Galler kıyılarında, araştırmacıların tek seferde 28 güne kadar yaşayabilecekleri, yüzeyin yaklaşık 200 metre derininde bir üs inşa etme planlarını açıkladı.

Sentinel adı verilen üs, bilim insanlarına deniz yaşamının yüzde 90'ının bulunduğu düşünülen 'epipelajik bölgeye' genişletilmiş erişim sağlayacak.

DEEP'in açıklamasına göre, sadece yüzeyden araştırma yapmak yerine okyanusun bu kısmının tamamını kapsamlı bir şekilde keşfedebilmek, bilim insanlarının okyanusları gözlemleme, izleme ve anlama yöntemlerinde bir değişikliği temsil edecek.

Epipelajik bölge genellikle güneş ışığı bölgesi olarak adlandırılıyor ve yüzeyden 200 metre aşağıya kadar uzanıyor.

Bilim insanları bu bölgeyi denizaltılarla keşfedebilseler de, bunlar genellikle suyun altında yalnızca saatlerce kalabiliyor.

DEEP, araştırmacıların bu bölgeye daha geniş erişimini sağlamak için Birleşik Krallık'ın batı kıyısında kalıcı bir üs inşa etmeyi öneriyor.

"ALDIĞIMIZ HER NEFESİN KAYNAĞI ONLAR"

DEEP Başkanı Steve Etherton, okyanusları korumamız gerektiğini, bunu yapmak için de onları anlamamız gerektiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Okyanuslar, dünyanın karşı karşıya olduğu kuşaklar arası zorlukların çoğunun merkezinde yer alıyor ve aynı zamanda henüz kavramaya bile başlamadığımız fırsatlar sunuyor. En azından aldığımız her nefesin kaynağı onlar. Hava durumunu etkilerler. İklimi etkilerler. Bizi etkiliyorlar. Yine de, yaşamı sürdüren bu ekosistem şaşırtıcı bir şekilde bilinmemektedir. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde DEEP, bilim insanlarının uzun süreler boyunca çalışabilmelerini sağlayacak ve umuyoruz ki bu hayat veren ortamı anlamamıza küçük de olsa bir katkıda bulunacaktır."

ÜSSÜN TASARIMI

Tasarıma ilişkin görseller, üssün merkezi bir 'büyük salon' ve bunun üzerindeki asma katta yer alan laboratuarlardan oluşacağını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, çerçeveye yerleşik saklama alanı bulunan tek kişilik bir yatak ve küçük bir yan sehpanın yer aldığı özel yatak odalarında yaşayacak. Banyolarında ise tuvalet ve lavabonun yanı sıra oldukça geniş bir duş bulunacak.

Bu arada mutfakta bir yemek masası ve deniz tabanına bakan geniş pencereler yer alacak.

DEEP ilk üssünün Galler'de Chepstow açıklarında olmasını umuyor. Üssün inşasının ne kadara mal olacağı ise belirsizliğini koruyor.

(Fotoğraf kaynağı: DEEP)



