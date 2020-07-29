Bilim insanları açıkladı! Arıların azalması ürün rekoltesini de olumsuz etkiliyor

ABD ve Kanada’daki üniversitelerden toplam 31 bilim insanı tarafından iki ülkedeki 130 meyve ve sebze çiftliğinde yürütülen çalışma, Royal Society's Journal Biological Sciences isimli bilim dergisinde yayımlandı.

ARI SAYISI EKSİLİNCE VERİM SINIRLI KALIYOR

Çalışmanın sonuçlarına göre, yabani arılar ve bal arılarının eksikliği, belirli ürünlerin yetişmesi için şart olan polenizasyonun gerçekleşmemesine ve sonuçta verimin de sınırlı kalmasına yol açıyor.

Gruptaki Kanadalı bilim adamlarından Manitoba Üniversitesi Entomoloji Bölümünden Dr. Kyle Bobiwash, çalışmada elma, kiraz, kabak, yaban mersini, badem ve karpuz üzerine yoğunlaşıldığını söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR SORUN ÇIKARTABİLİR

Bu ürünlerden sadece ABD’de yıllık ortalama 50 milyar dolarlık üretim yapıldığını kaydeden Bobiwash, azalan arı popülasyonunun önümüzdeki yıllarda gıda güvenliğiyle ilgili sorunları ortaya çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Vahşi arıların korunması gerektiğini ve bal arısı kolonilerine daha fazla yatırım yapılmasının verimi artıracağını belirten Dr. Bobiwash, Kanada’da azalan arı popülasyonu ve düşük polenizasyondan en çok yaban mersini üretiminin olumsuz etkilendiğini ifade etti.