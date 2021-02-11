Bilim insanları açıkladı: Ozon tabakası iyileşmeye başladı!

Ozon tabakası Dünya'daki yaşam için, dolayısıyla insanlığın devamı için oldukça büyük bir öneme sahip. Zira atmosferin üst kısmında yer alan ozon tabakası, Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emiyor ve böylece zararlı UV radyasyonları yeryüzüne ulaşamıyor. Parfümler, klimalar, buzdolapları ve egzoz dumanı aracılığıyla atmosfere yayılan CFC (Kloroflorokarbonlar) gazları ise ozon ile tepkimeye girdiğinde ozon tabakasının maalesef ki delinmesine yol açıyor. Fakat bilim insanlarının yaptıkları son çalışma, ozon tabakasına dair umut verdi.
Bilim insanları, ozon tabakasına zarar veren CFC gazlarında sürekli bir düşüşün tekrar başladığını açıkladı. Bununla birlikte 2018'de yayınlanan atmosferik ölçümler, Doğu Çin'de yasa dışı CFC gazları üretildiğini ortaya koymuştu. Ancak bilim insanlarının çalışması üretimin durduğunu ve ozon tabakasının iyileşme sürecinin yeniden başladığını gösterdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bristol Üniversitesi'nden atmosfer bilimcisi Dr. Luke Western ise işlerin planlandığı gibi gittiğini söyleyerek, ''Ancak, 2018'de yapılan bir araştırma, atmosferdeki CFC konsantrasyonunun beklediğimiz kadar hızlı düşmediğini ortaya koydu. Neler olduğunu bilmek istedik. Dahil olduğum çalışma, ekstra CFC-1'in esas olarak Doğu Çin'den geldiğini gösterdi” dedi.
Öte yandan Western'e göre emisyonlardaki geri dönüş, 2019'da Türkiye'nin de dahil olduğu, yaklaşık 200 ülkenin imzaladığı Montreal Protokolü'ne eklenen madde ile sağlandı. Western bunun için eklenen madde ile birlikte emisyonların 2013'ten beri görülmeyen seviyelere geri döndüğünü kaydetti. Ayrıca bilim insanı, ozon tabakasındaki iyileşmenin artık yoluna girdiğini açıkladı. Onun umudu ise bu yüzyılın sonunda ozon tabakasının 1980'de görülen seviyelere geri dönmesi. Bu aslında sadece Dr. Luke Western'in değil, hepimizin umudu.
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