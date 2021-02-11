Bilim insanları açıkladı: Ozon tabakası iyileşmeye başladı!

Ozon tabakası Dünya'daki yaşam için, dolayısıyla insanlığın devamı için oldukça büyük bir öneme sahip. Zira atmosferin üst kısmında yer alan ozon tabakası, Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emiyor ve böylece zararlı UV radyasyonları yeryüzüne ulaşamıyor. Parfümler, klimalar, buzdolapları ve egzoz dumanı aracılığıyla atmosfere yayılan CFC (Kloroflorokarbonlar) gazları ise ozon ile tepkimeye girdiğinde ozon tabakasının maalesef ki delinmesine yol açıyor. Fakat bilim insanlarının yaptıkları son çalışma, ozon tabakasına dair umut verdi.

OZON TABAKASINDA SÜREÇ YENİDEN BAŞLADI

Bilim insanları, ozon tabakasına zarar veren CFC gazlarında sürekli bir düşüşün tekrar başladığını açıkladı. Bununla birlikte 2018'de yayınlanan atmosferik ölçümler, Doğu Çin'de yasa dışı CFC gazları üretildiğini ortaya koymuştu. Ancak bilim insanlarının çalışması üretimin durduğunu ve ozon tabakasının iyileşme sürecinin yeniden başladığını gösterdi.

'NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTEDİK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Bristol Üniversitesi'nden atmosfer bilimcisi Dr. Luke Western ise işlerin planlandığı gibi gittiğini söyleyerek, ''Ancak, 2018'de yapılan bir araştırma, atmosferdeki CFC konsantrasyonunun beklediğimiz kadar hızlı düşmediğini ortaya koydu. Neler olduğunu bilmek istedik. Dahil olduğum çalışma, ekstra CFC-1'in esas olarak Doğu Çin'den geldiğini gösterdi” dedi.