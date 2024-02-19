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Bilim insanları bu kez "Mini Ayları" gözüne kestirdi: Gezegenler arası bir tür olmamıza yardımcı olabilirler!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Dünya'ya olan yakınlıkları nedeniyle keşif için başlıca adaylardan biri "Mini Aylar" (minimoon) oluyor. Şimdi bazı bilim insanları, gezegenlerin ve uydularının oluşum ve evrimine dair önemli bilgiler sağlayabileceği düşünülen bu küçük uyduları, insanlığı kozmosun derinliklerine taşımak için kullanmak istiyor.

Bilim insanları bu kez "Mini Ayları" gözüne kestirdi: Gezegenler arası bir tür olmamıza yardımcı olabilirler!

Minimoon'lar (Mini Aylar), bir gezegenin veya doğal uydunun yörüngesine giren ve küçük boyutlaryıla dikkat çeken gök cisimleridir. Genellikle asteroit veya kuyrukluyıldızlardan oluşurlar ve çapları 1 kilometreyi geçmez. Ana gök cisminin yörüngesinde ise uzun süre kalamazlar. Birkaç ay veya yıl sonra yörüngeden çıkarak uzaya geri dönerler. Minimoon'lar, gezegenlerin ve uydularının oluşum ve evrimine dair önemli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, asteroitlerin ve kuyrukluyıldızların Güneş Sistemi'nde nasıl hareket ettiklerini anlamamıza da yardımcı olabilirler.

Şimdi bazı bilim insanları isteği, bu küçük uyduları, insanlığı kozmosun derinliklerine taşımak için kullanmak.

MİNİMOON'LAR MERCEK ALTINDA

Live Science'ın haberine göre, Dünya'ya yakınlıkları nedeniyle bilimsel olarak yakından incelenmeyi hak eden bu minimoon'lar ile ilgili son zamanlarda bazı uzmanlar, minimoon'ları ve Dünya'ya yakın diğer asteroitleri, kozmosu keşfetmemizde basamak taşı olma potansiyeline sahip olmaları nedeniyle mercek altına aldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde gezegen bilimleri profesörü olan Richard Binzel, yaptığı açıklamada, "Henüz gezegenler arası bir tür haline gelmedik. Minimoon'lar insanların gezegenler arası uzayda nasıl çalışabileceğini ve nihayetinde Mars'a nasıl ulaşabileceğini öğrenirken ulaşılacak kilometre taşları hâline gelebilir." dedi.

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Eylül 2016'da NASA, 2182'de Dünya'ya çarpma ihtimali 2.700'de 1 olan potansiyel olarak tehlikeli asteroid Bennu'dan bir örnek toplamak üzere mürettebatsız OSIRIS-REx uzay aracını fırlattı. OSIRIS REx, 7 yıl sonra 4,5 milyar yaşındaki asteroidin küçük bir parçasıyla Dünya'ya döndü.

"MARS'A YAPILACAK GÖREVLER İÇİN BASAMAK TAŞI"

OSIRIS-ReX görevinin başarısı, Dünya'ya yakın keşiflerin sonraki aşamalarını planlayan bilim insanlarına ilham verdi. Binzel, bir fikrin de yakın asteroitleri Mars'a yapılacak görevler için basamak taşı olarak kullanmak olduğunu belirtti.

Binzel, Bennu'yu geri getirmenin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, ancak teknolojimizi kozmosa doğru genişletmek için test etmek söz konusu olduğunda daha iyi bir hedef olabileceğini kaydetti. Binzel, minimoon'ların Dünya'dan ulaşılması en kolay asteroitlerden bazıları olduğunu söyledi.

Uzmanlar ise minimoon görevlerinin uzay aracı teknolojisinde ya da madencilik faaliyetlerinde önemli bir rol oynayıp oynamayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Binzel, ancak ne olursa olsun, bu geçici misafirlerini ve diğer Dünya'ya yakın asteroitleri incelemenin güneş sistemimizin gizemleri hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğini belirtti. Birçok bilim insanı, Bennu gibi Dünya'ya yakın asteroitlerin gezegenimizin tarihinin erken dönemlerinde Dünya'ya yaşam tohumlarını getirmiş olabileceğini düşünüyor.

Binzel, Güneş sisteminin kimyasal kökenlerinin izini sürmek ve Dünya'da yaşamı oluşturan bileşenleri bulmak için minimoon'ların gidilecek harika bir yer olduğunu söyledi.

Binzel, "Ancak onlara daha önce gitmemiş olmamızın nedeni çok fazla olmamaları. Onları daha yeni keşfediyoruz. Ama ön plana çıkacaklar çünkü yeni teleskoplarımız devreye giriyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya Ay (Dünya'nın uydusu)
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