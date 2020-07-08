Bilim insanlarından beyin hasarı uyarısı!

Covid-19 üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak beyin doktorları ve nörobilimciler Covid-19'un insan beyni üzerinde etki bırakabileceğini düşünüyor.

UCL'in noroloji enstitüsünde görev yapan ve araştırmanın eş yazarı Michael Zandi, "1918 yılındaki İspanyol gribinden sonraki yıllarda uyku rahatsızlığının yaygınlaşması gibi geniş çaplı beyin hastalıkları salgını görüp görmeyeceğimiz halen merak konusu" dedi.

İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisi'nde (University College London, UCL) yapılan yeni bir çalışmada yeni tip koronavirüs salgınıyla beyin hasarı arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

Bilim insanları Covid-19'ın fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs salgınının tüm etkileri insanlar için halen büyük bir muamma.

Araştırmadaki dokuz katılımcıdan genellikle viral rahatsızlıklar sonrası çocuklarda karşılaşılan akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) görüldü. Makalede normalde Londra'da ayda ortalama bir ADEM hastasının görüldüğü ancak şu anda her hafta bir hastanın benzer semptomları gösterdiği belirtildi.

Koronavirüs küresel salgını henüz bir yılını bile doldurmadı. Bu nedenle uzun dönemli etkileri öngörülemiyor.

VİRÜS BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜNDE 10'A KATLANIYOR

Covid-19'un beyinde hasar bırakabileceğine dair bir araştırma da geçen aylarda ABD'de yayımlanmıştı.

ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.