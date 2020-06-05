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Bilim insanları uzaydan gelen gizemli sinyallerin yerini saptadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bilim insanları, 2007'de keşfedilen yoğun radyo sinyalleri üzerindeki araştırmalarında ilginç bir sonuca ulaştı. Araştırmanın sonucuna bakılırsa, hızlı radyo dalgası patlamalarının geldiği yer Samanyolu'na bir hayli benzer.

Bilim insanları uzaydan gelen gizemli sinyallerin yerini saptadı!

Hızlı radyo dalgası patlamaları ilk kez 2007 yılında keşfedildi. O dönem araştırmalarını sürdüren bilim insanları, uzaydan yoğun radyo dalgası sinyalinin geldiğini fark etti. Bu keşiften tam 13 yıl sonra ise astronomlar gelen radyo dalgası patlamalarının yerini buldu.

SAMANYOLU GALAKSİSİ'NE BENZİYORLAR

Araştırmacılar, Batı Avustralya kırsalında konuşlandırılmış ASKAP radyo teleskobunu kullanarak 4 hızlı radyo dalgası patlamasını inceledi. İncelemeler sonucunda araştırmacılar, 4 patlamanın da yeni yıldızlar oluşturma yeteneği bulunan bir galaksiden geliyormuş gibi göründüğünü keşfetti. Yani, patlamalar içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'ne epey benzeyen bir galaksilerden geliyordu.

hızlı radyo dalgaları

RADYO DALGALARI UZAYLILARDAN MI GELİYOR?

Fakat bu keşif, tartışmalara da yol açtı. Birçok kişi bu radyo dalgalarının uzaylılar tarafından gönderildiğini düşünse de, bunun aksini iddia edenler de mevcut.

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