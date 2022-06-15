HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim insanlarından şaşırtıcı saman nezlesi reçetesi: Düzenli olarak sevişin

Bilim insanlarından şaşırtıcı saman nezlesi reçetesi: Düzenli olarak sevişin

15.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saman nezlesi, yılın bu zamanlarında sadece ülkemizi değil dünyanın dört bir yanında yaşayan insanları ciddi şekilde etkiliyor. Milyonlarca insanın etkilendiği saman nezlesi, yılın bu zamanlarında hayat kalitesini düşürerek huzursuz eder. Ancak bilim insanları saman nezlesi için ilginç bir reçete yazdı. Bilim insanları düzenli olarak cinsel ilişki yaşamanın, saman nezlesi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanlarından şaşırtıcı saman nezlesi reçetesi: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesi hastalarının, polene karşı mevsimsel mücadeleye tam olarak hazırlanmak için dolaplarının burun spreyleri, antihistaminikler ve çeşitli ilaçlarla dolu olduğundan emin olmaya başladıkları yılın o zamanıdır.

iStock-1307899298

Saman nezlesi ya da bir diğer adıyla alerjik rinit, burunda akıntı ve tıkanıklık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, hapşırma atakları ve sinüs basıncı semptomları ile kendini belli eder. Belirtilere bakıldığında soğuk algınlığı şüphesiyle de yaklaşılsa da soğuk algınlığının aksine saman nezlesine bir virüs sebebiyet vermez.

SAMAN NEZLESİNE İLGİNÇ REÇETE

Saman nezlesi ve saman nezlesinin neden olduğu sorunların çaresi düşündüğünüzden daha heyecan verici olabilir. Bilim insanları, saman nezlesine karşı düzenli seks öneriyor.

iStock-665498060

Üç yıl önce İran'daki uzmanlar üreme sistemi ile burun kanalları arasında bir ilişki keşfettiler ve bu da seksin saman nezlesi semptomlarını azaltmanın en iyi yollarından biri olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, düzenli cinsel hayatı olanların burun tıkanıklığı ve göz akması gibi sorunları engelleyebileceğini öne sürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettilerİngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettiler
Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişmeUzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme
Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialarÖldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Uzman çavuşu alkışlı protestoyla taburcu etmişlerdi! Sıcak gelişme

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi: Benim hikâyem bitti

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi: Benim hikâyem bitti

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

Bakan Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan...

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.