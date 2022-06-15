Bilim insanlarından şaşırtıcı saman nezlesi reçetesi: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesi hastalarının, polene karşı mevsimsel mücadeleye tam olarak hazırlanmak için dolaplarının burun spreyleri, antihistaminikler ve çeşitli ilaçlarla dolu olduğundan emin olmaya başladıkları yılın o zamanıdır.

Saman nezlesi ya da bir diğer adıyla alerjik rinit, burunda akıntı ve tıkanıklık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, hapşırma atakları ve sinüs basıncı semptomları ile kendini belli eder. Belirtilere bakıldığında soğuk algınlığı şüphesiyle de yaklaşılsa da soğuk algınlığının aksine saman nezlesine bir virüs sebebiyet vermez.

SAMAN NEZLESİNE İLGİNÇ REÇETE

Saman nezlesi ve saman nezlesinin neden olduğu sorunların çaresi düşündüğünüzden daha heyecan verici olabilir. Bilim insanları, saman nezlesine karşı düzenli seks öneriyor.

Üç yıl önce İran'daki uzmanlar üreme sistemi ile burun kanalları arasında bir ilişki keşfettiler ve bu da seksin saman nezlesi semptomlarını azaltmanın en iyi yollarından biri olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, düzenli cinsel hayatı olanların burun tıkanıklığı ve göz akması gibi sorunları engelleyebileceğini öne sürdü.



