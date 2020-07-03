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Bilim insanlarından uyarı: Daha bulaşıcı hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı. Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orjinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.

Bilim insanlarından uyarı: Daha bulaşıcı hale geldi

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken, ABD'li ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orjinalinden farklı olduğunu açıkladı.

ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile İngiltere'deki Duke Üniversitesi ve Sheffied Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anda dünyanın genelinde yeni tip corona virüsün D614G adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti.

ORJİNALİNDEN DAHA BULAŞICI

Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.

Sheffield Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, “Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Çalışmada araştırmacılar, labaratuvar deneylerinin yanı sıra tüm dünyadan binlerce vakaya dair bilgilerin bulunduğu GISAID veritabanından yaralandı. Bu şekilde virüsün dünyada izlediği yolculuk analiz edildi.

DÜNYADAKİ HAKİM KORONAVİRÜS MUTASYONU: D614G

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan Doktor Bette Korber, “Şu anda SARS-CoV-2’nin (Covid-19) küresel evrimini izlemek çok kolay, çünkü dünya genelindeki pek çok araştırmacı karşılaştığı vakalardan alınan örnekleri GISAID’a yükleyerek diğer bilim insanlarının görüşüne açıyor. Projede on binlerce vaka bulnuyor. Bu şekilde D614G’nin dünyadaki hakim mutasyon olduğunu keşfettik” dedi.

"DAHA FAZLA BULAŞICI OLMASINA RAĞMEN, DAHA ÖLÜMCÜL DEĞİL"

Diğer taraftan, araştırmacılar mutant corona virüsün daha bulaşıcı olmasına rağmen, hastalığın şiddetini artırmadığına inandıklarını söyledi. Dr. De Silva, “Şanslıyız ki, D614G şu aşamada daha ciddi bir Covid-19 hastalığına sebep olmuyor. Virüs daha bulaşıcı hale gelmesine rağmen, daha fazla ölümcül değil” ifadelerini kullandı.

ABD ULUSAL ALERJİ VE BULAŞI HASTALIKLAR ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Virüs mutasyonu hakkında "The Cell" dergisinde yayımlan araştırmaya atıf yapan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Veriler, virüsün, (covid-19) daha kolay çoğalabilen, daha yoğun bulaşıcı içeriğe sahip tekil bir mutasyonunun olduğunu gösteriyor. Bu mutasyonda virüs daha kolay çoğalıp aktarılabilir hale geliyor" ifadesini kullandı.

"G614" adlı verilen türün, dünyada görülen en yaygın mutasyon olduğuna, yerel enfeksiyonların en erken ortaya çıktığı yerlerde dahi hakim haline geldiğine dikkati çeken Fauci, "Virüs türünün bir uyum avantajı olduğu anlaşılıyor, bu bulaşıcılığı artıran bir faktör olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün söz konusu türünün görüldüğü kişilerin üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine, bunun kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalini artırdığına işaret eden Fauci, türün, hastalığı daha ağır hale getirdiğine dair ise kanıt bulunmadığını kaydetti.

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