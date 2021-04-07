Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aşı ile ilgili çalışmalar görüşülecek

Bilim Kurulu Toplantısının ana gündem maddesi, artan vaka sayıları ve aşılama olacak. Sinovac ve Biontech aşılarının durum, etkinliği ve aşılama hızı ile ilgili konular tartışılacak. Hızla artan vaka sayılarından sonra ise Bilim Kurulu’nun kısıtlamalar ile ilgili görüşleri de merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının 7 Nisan Çarşamba günü yapılması ön görülüyor. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'nın canlı yayında ya da yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.