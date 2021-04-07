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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aşı ile ilgili çalışmalar görüşülecek

07.04.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, günde 50 bin vaka sayısı ile dünyada vaka sayıları en çok ola 4 ülke arasında yer alıyor. Vaka sayılarının bir anda bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesi ile vatandaşları ve uzmanları korkutuyor. Koronavirüs salgını hakkında yeni kararlar için gözler Bilim Kurulu toplantısına çevirdi. Uzmanlar ve vatandaşlar Bilim Kurulu’ndan çıkacak yeni kararları merak ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aşı ile ilgili çalışmalar görüşülecek

Bilim Kurulu Toplantısının ana gündem maddesi, artan vaka sayıları ve aşılama olacak. Sinovac ve Biontech aşılarının durum, etkinliği ve aşılama hızı ile ilgili konular tartışılacak. Hızla artan vaka sayılarından sonra ise Bilim Kurulu’nun kısıtlamalar ile ilgili görüşleri de merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının 7 Nisan Çarşamba günü yapılması ön görülüyor. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'nın canlı yayında ya da yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.

fahrettin koca

BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Fahrettin Koca bilim kurulu
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