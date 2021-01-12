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  4. Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüs ile grip aşısı arasında en az 14 gün olsun

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüs ile grip aşısı arasında en az 14 gün olsun

12.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronavirüs ile grip aşısı arasında en az 14 gün olsun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı, zatürre aşısı da olunabileceğini; ancak iki aşı arasında en az 14, mümkünse 28 gün olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kara, iki aşının aynı anda uygulanıp uygulanmayacağına ise belli bir grup üzerinde yapılacak deney çalışmasıyla karar verileceğini kaydetti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı ile birlikte diğer aşılar, yani grip aşısı, zatürre aşısı da olunabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kara, "Burada dikkat etmemiz gereken, bazı bilgilerimiz yeni olduğu için aşının cevabını değiştirmediğinden emin olmamız lazım. O nedenle de bugün için tercihen aralarındaki süre en az 14 gün olsun, eğer mümkünse bu süreyi 28 güne bırakalım. Ama grip mevsimi geldi, grip aşısı olmamız gerekiyor. 'Bugün koronavirüs aşısı olmuştum, grip aşısını 3 gün sonra buldum, riskim var, kalabalık alanlarda çalışıyorum, insanlarla karşılaşıyorum', evet grip aşısı olabilirsin. 'Asla olamazsın' anlamına gelmiyor; ama tercihimiz mümkünse 14 gün. Ama olanaklar varsa 28 olursa daha iyi olur" diye konuştu.

AYNI GÜN İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Bu durumun bugün için geçerli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Biz çalışmalar tamamlanınca, bir gruba koronavirüs aşısı ile eş zamanlı grip aşısı yapacağız; mesela 30 kişiye. Sonra bu 30 kişinin düzeylerine bakacağız; iki aşının da seviyesinde azalma olmuyorsa, korumaları aynıysa diyeceğiz ki 'bu aşıyı rahatlıkla aynı gün de olabilirsin.' Bugün için elimizde net bilgi olmadığı için 'ayağımızı yere sağlam basalım' diye arasındaki süreyi 14 gün tutalım, çok çok rahat edebileceğimiz olanak varsa 28 günü tercih edelim. Riskimiz var, doktor da 'yapılabilir' diyor, o zaman süre 4 gün de olabilir, 1 gün de olabilir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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