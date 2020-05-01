HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 01:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, salgına karşı geliştirilen aşıların beklendiği gibi etki edememesi ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı ve salgının kitle bağışıklığı ile sona erebileceğini ifade etti. Azap, kitle bağışıklığının yüzde 50 ya da 60 oranına çıkması için dünya çapındaki salgının en az 20-24 ay sürebileceğini, bu süre içinde de bireysel önlemlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın en az 20-24 ay sürebilir

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk’teki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Alpay Azap açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek.

Yani dünya nüfusunun yüzde 50 ya da 60’ının bu virüse artık bağışık hale geçmesi gerekiyor.

Aşı ile ilgili çok umutlu olamıyoruz. Seksenden fazla aşı çalışması yürüyor bazıları ikinci fazı bitirmek üzere, üçüncü faza geçmek üzere olan aşılar var. Ama bu koronavirüse karşı aşı ile ilgili birtakım sorunlar olma olasılığı çok yüksek.

Çok güçlü bir koruma sağlamaması ya da korumanın çok kısa sürmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.

Bugüne kadar koronavirüslere karşı geliştirilen bir aşı yok. Bunda da çok başarılı olamayabiliriz. Bu kitle bağışıklığı dediğimiz yüzde 50-60 oranı önemli, büyük olasılıkla hastalığı geçirerek bu orana ulaşacağız.

Birtakım matematiksel modeller var, hesaplamalar yapılıyor. Bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20-24 ay gibi bir süre içinde toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği hesaplanıyor.

O yüzden belki de yıllarca tedbirlere devam edilmesi gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajlarıEn güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Türkiye bir plato çizmeye başladı

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Türkiye bir plato çizmeye başladı

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Oğluyla yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu! Hemen sildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Başbakan koronavirüse yakalandı

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Diğer Haberler
Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası

Kumar oynarken yakalandılar! 18 bin 900 TL para cezası

Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

1 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

En güzel ve anlamlı 1 Mayıs mesajları

Son dakika! 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Türkiye'den BAE'ye sert tepki: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.