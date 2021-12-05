HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den Omicron varyantı iddiası: Covid-19'un mevsimsel hastalığa dönüşmesinin işareti olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den Omicron varyantı iddiası: Covid-19'un mevsimsel hastalığa dönüşmesinin işareti olabilir

05.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, Omicron varyantının Covid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabileceğini söyledi. "Her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken" diyen Şener, Avrupa'da Mart 2022’ye kadar varyantların çoğunun Omicron'a döneceğine dikkat çekti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den Omicron varyantı iddiası: Covid-19'un mevsimsel hastalığa dönüşmesinin işareti olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.

YATIŞ ORANLARINDA ARTIŞA NEDEN OLMADI

Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

"VARYANTLARIN YARISINDAN ÇOĞU OMICRON OLACAK"

Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022’ye kadar tüm Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.

"TEK ETKİLİ MÜCADELE METODU MASKE, MESAFE VE HİJYEN"

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttuİstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
Ameliyatsız varis tedavisi için öğle molası kadar zaman yetiyor!Ameliyatsız varis tedavisi için öğle molası kadar zaman yetiyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in konuşması sonrası gergin anlar

Akşener'in konuşması sonrası gergin anlar

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.