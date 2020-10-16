HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Grip virüsü her sene farklılık gösterdiği için, grip aşısı olmadan önce ‘Bu senenin aşısı mı’ diye sormak lazım. Bu sene virüste çok büyük bir değişiklik olursa, şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi.

Grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirten Taşova, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İKİ HASTALIĞI BİBİRİNDEN AYIRMAK ŞİKAYETLER AÇISINDAN İMKANSIZ'

Grip ve koronavirüsü birbirinden ayırt etmenin ‘PCR’ testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Grip ve koronavirüsü birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da ‘PCR’ testiyle mümkün olabiliyor. Bunu ayırt etmeye çalışacağız. Öte yandan bizim Türkiye’de de çok yaygın kullandığımız Favipiravir etkin maddeli ilacı aynı zamanda gribe de etkin. Koronavirüsten önce Japonya’da, Uzak Doğu’da grip için kullanılan bir ilaç aslında. Dolayısıyla bu şekilde de tedavisini yapabileceğiz” diye konuştu.

AŞI UYARISI

Grip aşısının riskli gruplara mutlaka yapılması gerektiğini belirten Yeşim Taşova, “Grip ve koronavirüs üst üste binerse ağır seyredebilme ihtimali var. Buradaki önemli olan olay ikisi bir araya gelince ve geç tedavi olunursa daha ağır bir tabloyla gitme potansiyelinin olması. O nedenle grip aşısını riskli gruplara mutlaka yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Grip virüsünün her sene farklılık gösterdiği için aşının da hep yenilendiğini söyleyen Taşova, “Grip aşısı her yıl yeniden yapılır. Geçen yılın grip aşısı sizi korumaz. Grip virüsü her yıl yapısını çok kolay değiştirir. Bu değişiklik küçük küçük olur ama 5-10 yıla bir bu daha büyük bir değişiklik olur. Bu daha büyük değişiklik olduğu zaman bir önceki döneme ait aşıda yaptığınız antikorlar sizi korumaz. Ne kadar büyük değişiklik olursa aşı bile sizi korumayacaktır. O nedenle her yıl bu aşı değiştiriliyor. Biz her yıl aşı geldiğinde, ‘Bu yılın aşısı mı?’ diye sorarız. Bu yılın aşısı aslında geçen yıl grip olan insanlardan toplanan virüslerden elde edilen aşıdır. Yani o virüsün özelliklerine uygun olarak üretilen bir aşıdır. Ama bu sene tamamen farklı bir yapıda olabilir. Bu sene çok büyük bir değişiklik olursa şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir. Zamanında kuş gribi gibi büyük salgınlarda bu durum yaşanmıştı. O nedenle aşı olurken öyle internetten falan satışı yok ama olursa da almayın. Eczanede, sağlık ocaklarında, sağlık kuruluşlarında bu yılın aşısı olmak kaydıyla aşıyı olmanızı öneririm” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeliBilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeli
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Şeyma Subaşı Miami'de tatilde! Bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı Miami'de tatilde! Bikinili pozlarını paylaştı
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Türkiye'de bir ilk! 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Köye inen kurtlara karşı tüfekle nöbet tutuyorlar: Tedirginiz
Köylüler tedirgin! Tüfekle nöbet tutmaya başladılar
İstanbul'da okul servislerine denetim
İstanbul'da okul servislerine denetim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.