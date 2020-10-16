Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi.

Grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirten Taşova, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İKİ HASTALIĞI BİBİRİNDEN AYIRMAK ŞİKAYETLER AÇISINDAN İMKANSIZ'

Grip ve koronavirüsü birbirinden ayırt etmenin ‘PCR’ testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Grip ve koronavirüsü birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da ‘PCR’ testiyle mümkün olabiliyor. Bunu ayırt etmeye çalışacağız. Öte yandan bizim Türkiye’de de çok yaygın kullandığımız Favipiravir etkin maddeli ilacı aynı zamanda gribe de etkin. Koronavirüsten önce Japonya’da, Uzak Doğu’da grip için kullanılan bir ilaç aslında. Dolayısıyla bu şekilde de tedavisini yapabileceğiz” diye konuştu.