Bilim Kurulu Üyesi Ünal'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama: Sıfırlamak kolay değil

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal, yeni normalde kurallara uyulması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal, "Normalleşmeye geçerken bu yasakları kaldıracağız; ama bu bir düzen içerisinde ve yeni vaka sayısı gözlenerek yapılacak. Yeni vaka sayısının bir düşüş eğiliminde olması birinci fazdan ikinci faza geçmemiz için gereken dört kuraldan biriydi. Düşüş eğiliminde bir problem olursa her an geri kurallara dönüş olabilir, bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Artık bugünlerde çok büyük bir yasaklama kalmadı. Salgından önceki yasaksız döneme geri geldiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini tekrar gözden geçirmiş oluyoruz. Burada maske, mesafe, el hijyeni ve gittiğimizin yerin kurallarına uymamız gerekiyor" diye konuştu.

'DÜNYADA BÖYLE GİDERKEN BİZDE SIFIRLAMAK KOLAY DEĞİL'

Havaların ısınması, yasakların kalkmasının tehdidin geçtiği algısına neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarına göre dünyada en yüksek vakaların olduğu günlere gelindiğini ve tehdidin henüz geçmediğine dikkat çekti. Günde 106 bin vakadan bahsedilirken şimdi günde 130 bin vakadan bahsedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Bu, bizim ait olduğumuz kuzey yarım kürede artık yavaşlama trendinde. Avrupa tarafına baktığımızda zaten daha küçük nüfuslu ülkelerde çok büyük problem yoktu. Bizim gibi daha büyük nüfuslu ülkelerde bir problem var. Havaların değişimiyle beraber vakaların sayısı güney yarım küreye geçti. Brezilya, Peru, Şili, Güney Afrika gibi ülkeler hızla yüksek rakamlara ulaşıyor; ama kuzey yarım kürede de daha piki tamamlamamış ülkeler var. Dünyada böyle giderken bizde sıfırlamak kolay değil; ama bizde düşüş trendi devam ediyor. 900'lü rakamlarda maalesef bir takılma oldu; ama yoğun bakımda, entübe olan hastada ve taburcu olan hasta sayısında kötü rakamlarda değiliz. Kaybedilen vaka sayısı giderek düşüyor. Bu çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.