HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Ünal'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama: Sıfırlamak kolay değil

Bilim Kurulu Üyesi Ünal'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama: Sıfırlamak kolay değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Brezilya, Peru, Şili, Güney Afrika gibi ülkelerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu, kuzey yarım kürede de piki tamamlamamış ülkeler olduğunu söyleyerek, "Dünyada böyle giderken bizde sıfırlamak kolay değil" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ünal'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama: Sıfırlamak kolay değil

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal, yeni normalde kurallara uyulması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal, "Normalleşmeye geçerken bu yasakları kaldıracağız; ama bu bir düzen içerisinde ve yeni vaka sayısı gözlenerek yapılacak. Yeni vaka sayısının bir düşüş eğiliminde olması birinci fazdan ikinci faza geçmemiz için gereken dört kuraldan biriydi. Düşüş eğiliminde bir problem olursa her an geri kurallara dönüş olabilir, bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Artık bugünlerde çok büyük bir yasaklama kalmadı. Salgından önceki yasaksız döneme geri geldiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini tekrar gözden geçirmiş oluyoruz. Burada maske, mesafe, el hijyeni ve gittiğimizin yerin kurallarına uymamız gerekiyor" diye konuştu.

'DÜNYADA BÖYLE GİDERKEN BİZDE SIFIRLAMAK KOLAY DEĞİL'

Havaların ısınması, yasakların kalkmasının tehdidin geçtiği algısına neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarına göre dünyada en yüksek vakaların olduğu günlere gelindiğini ve tehdidin henüz geçmediğine dikkat çekti. Günde 106 bin vakadan bahsedilirken şimdi günde 130 bin vakadan bahsedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Bu, bizim ait olduğumuz kuzey yarım kürede artık yavaşlama trendinde. Avrupa tarafına baktığımızda zaten daha küçük nüfuslu ülkelerde çok büyük problem yoktu. Bizim gibi daha büyük nüfuslu ülkelerde bir problem var. Havaların değişimiyle beraber vakaların sayısı güney yarım küreye geçti. Brezilya, Peru, Şili, Güney Afrika gibi ülkeler hızla yüksek rakamlara ulaşıyor; ama kuzey yarım kürede de daha piki tamamlamamış ülkeler var. Dünyada böyle giderken bizde sıfırlamak kolay değil; ama bizde düşüş trendi devam ediyor. 900'lü rakamlarda maalesef bir takılma oldu; ama yoğun bakımda, entübe olan hastada ve taburcu olan hasta sayısında kötü rakamlarda değiliz. Kaybedilen vaka sayısı giderek düşüyor. Bu çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDE 'ÇOK DİKKATLİ OLUN' MESAJI VEREN BİR GÖSTERGE VAR'

Prof. Dr. Ünal, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ortak çalışması olan modellemenin tahminlerinin bu hafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) dergisinde yayımlandığını kaydetti. Bu modellemede salgının yükseliş hızının, düşüş hızının sadece rakamlarla değil bütün faktörleri dikkate alan geniş bir hesaplama yöntemiyle yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Ünal, "Avrupa'da bizim gibi yüksek nüfuslu ülkelerin rakamlarını da içine alan, toptan değerlendiren bir göstergeye baktığımızda düşüş hızımız devam ediyor. Ama bu düşüş hızı tedbirler kısımlarıyla değerlendirildiğinde, bizim 'en az olması gereken-en çok olması gereken' rakamlarda biraz yüksek tarafta ve elimizde 'çok dikkatli olun' mesajı veren bir gösterge var. Son zamanlarda 900'ler civarında sabitlenmesi bunun bilimsel olarak da dikkatli olunması gereken bir dönem olduğunu ortaya koyuyor. Birinci fazında zor günler geçirdik. Herkes bir şeylerden çekti. Bu çekmelerin sonucu bir kazanımımız oldu ve yavaşlattık. Bu kazanımları devam ettirmek zorundayız. Bizden günlük vaka sayısı çok daha yüksek olan ülkeler bile yeniden günlük normal hayata doğru gelmeye başladı. Bunun karakteri böyle gidecek zaten; ama bütün bu çektiklerimizden elde ettiğimiz kazanımları korumak yine bizim elimizde, o da kurallara uyarak sağlanacak" dedi.

'BU SALGINI DURDURMAK BİZİM ELİMİZDE'

Prof. Dr. Ünal, 3 aylık kısıtlama sürecindeki sıkıntılardan gelmiş olmanın verdiği ilk reaksiyonla deniz kenarında yan yana yürüyenler, sosyal mesafeyi korumayanlar, 'askere uğurlama' diye bir araya gelmeler olduğunu, buralarda maskesiz bulunulmaması gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ünal, "Duyarlı bir döneme girdik. Bence salgının kritik dönemlerinden biri hepimiz ortak bir karar içerisinde olmamız lazım. Bu salgını durdurmak bizim elimizde. Bunun için hep beraber kurallara uyacağız. Birlik içerisinde bu dönemi atlatmak zorundayız. Yoksa bu rakamlar daha fazla düşmezse, biraz daha gevşemeye doğru gidersek, rakamlar artarsa yeniden zor günlere doğru dönmek zorunda kalırız ve bunun bedelini toplum olarak hepimiz öderiz" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef olduBüyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Diğer Haberler
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Okmeydanı'nda iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu

Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu

Beyoğlu'nda bıçaklı saldırı dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

İstanbul'da bıçaklı saldırı dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

Uzmanlardan sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak uyarısı

65 yaş üstüne bir uyarı daha! Bu kez korona değil

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 13 Haziran İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.