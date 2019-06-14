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Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
BTSO Oda hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kentlerin ve ülkelerin kalkınmasında üniversite - sanayi iş birliğinin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Üniversiteleri ‘şehrin aklı’ olarak değerlendiren Başkan Burkay, üniversitelerdeki akademik zenginliğin şehir ekonomisine değer katacak projelere öncülük edeceğini ve Bursa’yı hedeflerine daha hızlı bir biçimde ulaştıracağını belirterek, “BTSO olarak katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize ulaşabilmek adına üniversite ve sanayi arasında nitelikli ve sonuç odaklı işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sektörlerimize transferini sağlayarak küresel rekabette avantaj elde edebiliriz. İş dünyası olarak üniversitelerden etkin bir biçimde faydalanamayan şehirlerin ve ülkelerin kalkınmalarının mümkün olmadığının bilincindeyiz” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile ileri teknoloji, dijitalleşme, tahkim ve arabuluculuk gibi alanlarda yeni iş birliklerine imza attıklarını belirten Başkan Burkay, “Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi iş birliği ile mümkündür. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliği kente ve ülkemize değer kazandıracaktır. BTSO olarak Bursa Uludağ Üniversitemiz ile iş birliğimizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.
BTSO ile birlikte yeni projeler geliştireceklerini belirten Rektör Ahmet Saim Kılavuz, ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Rektör Kılavuz, “Paydaşlarımızla birlikte elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun da destekleriyle Bursa’ya değer katan işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bilimsel ve akademik anlamda hangi çabayı göstermemiz gerekiyorsa onu da göstereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor

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