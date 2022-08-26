HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

26.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu tuzlu atıştırmayı aşırı yemek ciddi hasara neden olabilir. Herhangi bir abur cubur üzerinde aşırıya kaçmak ciddi zararlar verebilir. Birkaç cips yiyerek kurtulabileceğinizi varsayıyor olsanız da sağlıklı beslenmeyle kazandığınız olumlu beslenme hedeflerinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Cips yemeyi seviyorsanız, özellikle her gün bir ton tuzlu, yağlı atıştırmalıktan yerseniz, yaşamınız boyunca çok korkutucu bedensel değişiklikler görmeyi garanti edebilirsiniz.

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Sayısız çalışma ve araştırma sayesinde bilim insanları, düzenli olarak çok fazla patates cipsi yemenin inanılmaz derecede zararlı yedi yan etkisi buldular. Bir dahaki sefere patates cipsi paketini açarken iki kere düşünün.

KAN BASINCINI YÜKSELTEBİLİR

Mayo Clinic'e göre, özellikle demans veya kalp problemleri gibi sayısız hastalığa yol açan patates cipsi aynı zamanda yüksek tansiyona neden oluyor. Cips yemeyi seviyorsanız, her porsiyonda bulunan yüksek sodyum seviyeleri sayesinde hipertansiyon, yani yüksek tansiyon yaşamanıza neden olabilir. Cleveland Clinic ve Harvard Medical School'a göre, bu atıştırmalıklarda bulunan tuz, diğer gıda maddelerine kıyasla sodyum seviyenizi önemli ölçüde dengesizleştirir.

iStock-1192879128

KANSERİ TETİKLER

En sevdiğiniz cips paketinin kanser riskini artırabileceğini asla tahmin etmemiş olabilirsiniz. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, işlenmiş gıdalarda görülen akrilamid adı verilen bir kimyasal kanserojen özelliklere sahiptir ve çeşitli kanserlere yol açabilir.

KALP HASTALIĞINA NEDEN OLUR

İşlenmiş yağlı yiyeceklerin kalbinize ciddi zararlar verebileceğini her zaman duymuşsunuzdur. Bir torba cips yemeyi seviyorsanız, kanserojen akrilamidler sayesinde kalp hastalığının olası yan etkileriyle yüzleşmeyi planlamalısınız.

iStock-1192879128

FELÇ RİSKİNİ ARTIRIR

Cips atıştırmak söz konusu olduğunda, sadece akrilamidlerden daha fazlası için endişelenmeniz gerekir. Griffin Health'e göre, cipsler bir sürü kolesterol içerir ve ailenizde felç öyküsü varsa, bir dahaki sefere bu atıştırmalıklardan kaçınmanız gerekir.

KISIR YAPABİLİR

Sadece cips torbanızdaki yağ veya kolesterol için endişelenmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün! Trans yağlar eşit derecede ciddi zararlar verebilir. Singapur Ulusal Üniversitesi'ne göre cipsler, kısırlığa neden olabilir.

iStock-1218188940

Bilim insanları hala trans yağların uzun vadeli etkilerini araştırma sürecindeler, ancak son keşifleri o cips torbasını hemen bırakmanıza neden olabilir. Harvard Tıp Okulu'na göre trans yağlar kadınlarda kısırlık riskini artırabilir.

KİLO ALDIRIR

Çok fazla boş kalori içerdikleri ve aşırı yemenin kolay olduğu düşünüldüğünde, cipslerin önemli bir kilo artışına neden olması şaşırtıcı değildir.

Ekstra yağ içeriğini tuzla birleştirirseniz, herkesin kilo hedeflerini mahvetmeyi garanti eden mükemmel bir yetersiz beslenme fırtınası elde edersiniz.

DEPRESYONA SOKABİLİR

Patates cipsi yemenin yan etkileri sadece fiziksel sağlığınız üzerinde etki yapmaz. Yüksek miktarda trans yağ ilavesi sayesinde, cips torbalarına kendinizi kaptırarak, zihinsel sağlığınızı riske atmış olursunuz.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan 2016 tarihli bir araştırmaya göre, artan trans yağ tüketimi, depresyon şansının artmasına neden oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzursuz bacak sendromunu evde çözmek mümkünHuzursuz bacak sendromunu evde çözmek mümkün
Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı! Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!
Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldiBakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi
Anahtar Kelimeler:
patates kanser kısırlık patates cipsi tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.