Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Sayısız çalışma ve araştırma sayesinde bilim insanları, düzenli olarak çok fazla patates cipsi yemenin inanılmaz derecede zararlı yedi yan etkisi buldular. Bir dahaki sefere patates cipsi paketini açarken iki kere düşünün.

KAN BASINCINI YÜKSELTEBİLİR

Mayo Clinic'e göre, özellikle demans veya kalp problemleri gibi sayısız hastalığa yol açan patates cipsi aynı zamanda yüksek tansiyona neden oluyor. Cips yemeyi seviyorsanız, her porsiyonda bulunan yüksek sodyum seviyeleri sayesinde hipertansiyon, yani yüksek tansiyon yaşamanıza neden olabilir. Cleveland Clinic ve Harvard Medical School'a göre, bu atıştırmalıklarda bulunan tuz, diğer gıda maddelerine kıyasla sodyum seviyenizi önemli ölçüde dengesizleştirir.

KANSERİ TETİKLER

En sevdiğiniz cips paketinin kanser riskini artırabileceğini asla tahmin etmemiş olabilirsiniz. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, işlenmiş gıdalarda görülen akrilamid adı verilen bir kimyasal kanserojen özelliklere sahiptir ve çeşitli kanserlere yol açabilir.

KALP HASTALIĞINA NEDEN OLUR

İşlenmiş yağlı yiyeceklerin kalbinize ciddi zararlar verebileceğini her zaman duymuşsunuzdur. Bir torba cips yemeyi seviyorsanız, kanserojen akrilamidler sayesinde kalp hastalığının olası yan etkileriyle yüzleşmeyi planlamalısınız.

FELÇ RİSKİNİ ARTIRIR

Cips atıştırmak söz konusu olduğunda, sadece akrilamidlerden daha fazlası için endişelenmeniz gerekir. Griffin Health'e göre, cipsler bir sürü kolesterol içerir ve ailenizde felç öyküsü varsa, bir dahaki sefere bu atıştırmalıklardan kaçınmanız gerekir.

KISIR YAPABİLİR

Sadece cips torbanızdaki yağ veya kolesterol için endişelenmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün! Trans yağlar eşit derecede ciddi zararlar verebilir. Singapur Ulusal Üniversitesi'ne göre cipsler, kısırlığa neden olabilir.

Bilim insanları hala trans yağların uzun vadeli etkilerini araştırma sürecindeler, ancak son keşifleri o cips torbasını hemen bırakmanıza neden olabilir. Harvard Tıp Okulu'na göre trans yağlar kadınlarda kısırlık riskini artırabilir.

KİLO ALDIRIR

Çok fazla boş kalori içerdikleri ve aşırı yemenin kolay olduğu düşünüldüğünde, cipslerin önemli bir kilo artışına neden olması şaşırtıcı değildir.

Ekstra yağ içeriğini tuzla birleştirirseniz, herkesin kilo hedeflerini mahvetmeyi garanti eden mükemmel bir yetersiz beslenme fırtınası elde edersiniz.

DEPRESYONA SOKABİLİR

Patates cipsi yemenin yan etkileri sadece fiziksel sağlığınız üzerinde etki yapmaz. Yüksek miktarda trans yağ ilavesi sayesinde, cips torbalarına kendinizi kaptırarak, zihinsel sağlığınızı riske atmış olursunuz.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan 2016 tarihli bir araştırmaya göre, artan trans yağ tüketimi, depresyon şansının artmasına neden oluyor.



